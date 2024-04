Fofo Márquez: Desde gasolineras hasta publicidad en Instagram; estos son los negocios del influencer

La tarde del 10 de abril, se llevó a cabo la audiencia de Fofo Márquez, donde fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, debido a ello, permanecerá en el Penal de Barrientos.

Después de escuchar la decisión de la jueza, Rodolfo intentó hablar en más de tres ocasiones, pero no fue hasta el final que logró expresarse.

Al borde del llanto y un poco desesperado, declaró que prefería morir en la silla eléctrica que vivir en el penal de Barrientos. Además, aseguró que no siente odio hacia las mujeres, ya que las dos personas más importantes en su vida son su madre y su novia, con quien tenía planes de casarse.

Lee también Madre de Fofo Márquez pide disculpas a mujer golpeada por influencer; "no supe enseñarle a tiempo"

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado", fueron las palabras que expresó el influencer.

Estos son los negocios de Fofo Márquez, influencer vinculado a proceso

El llamado “Niño millonario” heredó hace algunos meses la fortuna de su padre, el fallecido Rodolfo Márquez, quien le diera una vida llena de lujos al influencer que saltó a la fama por mostrar su exótico estilo de vida a sus seguidores.

Durante 2022, en un mensaje de despedida en redes sociales, el influencer dejó claro que se lanzaría a un nuevo proyecto de publicidad en Instagram, ofreciendo promociones para cuentas interesadas. Aunque la cuenta que promocionó ya no es pública, se estima que cuenta con alrededor de 42 mil seguidores.

Lee también Fofo Márquez: Cuando el influencer minimizó el sistema de justicia en México; "la haces y no te pasa nada"

Aunado, en marzo de 2023, presentó su restaurante de hamburguesas “Huiches” en el Estado de México, donde el rango de precios van desde 100 a 300 pesos. El negocio ofrece una variedad de platillos como hamburguesas de jalapeño y habanero.

Finalmente, en julio de 2023, anunció sus nuevas gasolineras por medio de la misma red social, donde dio un vistazo a sus actividades en el ámbito empresarial. Sin embargo no brindó muchos detalles sobre este negocio, dejó claro que tiene oficinas en varias partes de México.

