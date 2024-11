Filtran audio de Lapizito violentando a su exnovia Fer Durán; “estoy hasta la ver…”

Hace poco más de dos meses, la influencer Fernanda Durán reveló en una entrevista en un podcast de "Un Tal Fredo" que estuvo atrapada durante años en una relación dañina con Alfredo Ordaz Campos, conocido como "Lapizito", hermano de Aracely Ordaz, exparticipante de "La Casa de los Famosos" y popularmente llamada "Gomita", quien la agredió tanto psicológica como físicamente.

Lee también: Fer Durán: ¿Quién es la influencer que destapó "relación tóxica" y en redes creen que habla del hermano de "Gomita"?

Filtran audio de Lapizito violentando a su exnovia Fer Durán

Ahora, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Durán ha vuelto a abordar el tema, afirmando que ha presentado una denuncia en su contra y expresando su preocupación por posibles represalias.

“No quería llegar a este punto de exponer las pruebas de las cosas tan dolorosas que viví, estoy intentando pasar la página y recuperarme un día a la vez, pero Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia, lamentablemente nos informaron que está contratando gente para intentar limpiar su imagen desacreditando todo lo que expuse sobre él. Así que me veo obligada a sacar las pruebas de audio e imágenes de muchas de las cosas que hice si no las había sacado antes es porque hay una denuncia en proceso. En este momento temo por mi seguridad y la de mi familia así que lo hago completamente responsable de cualquier cosa que nos pase”, escribió la creadora de contenido en su publicación.

En ese mismo post, compartió una serie de fotografías en las que se pueden observar las marcas y golpes que asegura haber sufrido a manos de su expareja.

Fer duran tuvo que sacar prueba para que así le creyeran? En qué mundo se vive para que una mujer tenga que sacar algo tan doloroso para que le crean y así porfin funar al hombre, en este caso LAPIZITO HERMANO DE GOMITA.

Antes de que digan algo, si ya está en proceso pic.twitter.com/0z4Tnz6RSv — Sultana (@hurre_sultana) November 4, 2024

Asimismo, en una publicación adicional, compartió un audio donde se escucha a "Lapizito" lanzando agresiones verbales y sugiriendo que debería abandonar el tratamiento psiquiátrico que en ese entonces Fer tomba. Aunque el audio fue borrado posteriormente, algunos usuarios lo rescataron y lo compartieron en diversas plataformas, como X.

Lee también: Gomita sorprende al celebrar su cumpleaños con temática de Maui y se viraliza en TikTok

“De tu p*to beneficio, María. Llegas y te quedas encerrada así ¡pum! y psiquiatra y psicólogo, estoy hasta la verg* porque yo te he dicho ‘ponte a trabajar’ y tu mamá te apoya en tu put* psicólogo, en el put* psiquiatra y eso me tiene hasta la put* verg* porque sigues igual que esa pinch* vieja, está siguiendo sus put*s pasos, de gente huev*na que no vale verg*. Este pinch* día la hemos pasado ching*n como para tú no mover ni las p*tas nalgas y decir: ‘hola, mi amor, vente… y cambiar la put voz por mí, cabr*n, te estaba hablando de tu put* beneficio, eso no es una punch* novia, entiéndelo ya”, se escucha decir al participante de LOL, en el audio de aproximádamente 1 minuto.

Espero que está vez pague por todo LAPIZITO.



Nadie merece esto pic.twitter.com/boiD7R5dEU — Sultana (@hurre_sultana) November 4, 2024

Hasta el momento, Alfredo Ordaz Campos, no ha emitido ninguna declaración respecto a las acusaciones realizadas por Fernanda Durán.

También te interesará:

Termina con las infecciones intestinales de parásitos; la hierba natural efectiva

La semilla que cura los trastornos del hígado y conducto biliar; ofrece propiedades antioxidantes

Yeri Mua muestra apoyo a Cazzu tras revelación sobre Nodal; “yo creo que Ángela Aguilar está pend...”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv