¿Fabiola Martínez desmiente versión de Escorpión Dorado sobre romance? Lanza esta crítica

La polémica continúa para el Escorpión Dorado, luego de que Alex Montiel -nombre real del youtuber-subió un video a YouTube junto a su esposa Dana, en el que dan a conocer que mantienen una relación abierta, Fabiola Martínez la conductora con la que fue señalado de infidelidad publicó su postura sobre el tema.

La captura de una de sus historias en su cuenta oficial de Instagram @bellafaby, muestra su postura luego de que se hizo público un video en donde Fabiola Martínez aparece en plan romántico con el Escorpión Dorado en el concierto de Peso Pluma en Monterrey.

La versión de la conductora sale tras el video de Alex Montiel y Dana, donde ambos aseguraron que su relación se había transformado a lo largo de 13 años de matrimonio y 15 de ser pareja, hasta llegar a un acuerdo que a ambos les permitía salir con otras personas.

“Tanto Alex como yo teníamos la posibilidad de poder salir con cualquier otra persona y que eso iba a estar aceptado por nosotros, porque eso era lo que en ese momento y digamos, lo que hoy está sumando a esta relación, o lo que hoy está en el acuerdo dentro de esta relación (…) No hay infidelidad cuando hay alguien que está de acuerdo, cuando la esposa está de acuerdo, cuando está aplicado”, se escucha mencionar a la esposa de Álex Montiel, Dana.

Quien no deja claro si estaba al tanto de que Dana y Alex tenían una relación abierta es Fabiola, quien aseguró en su cuenta de Instagram que sus versión era que el youtuber estaba por separase.

¿Qué dijo Fabiola Martínez sobre su relación con Escorpión Dorado?

La influencer dejó claro que el Escorpión Dorado había terminado el romance con ella. Esto luego de que se hizo viral el video que los involucraba románticamente.

“Yo no me metí en un matrimonio ya que no existe tal cual, yo estaba esperando un plazo el cual se acordó para que ese “matrimonio” se diera por terminado legalmente, tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor, puesto que tal vez cuando se llegara la fecha esta persona quién sabe con qué saldría y hubiese sido más tiempo perdido. Así que yo no fui ni soy la amante de nadie, las amantes se esconden yo jamás estuve escondida, el jamás me escondió, el me dio un lugar, lugar que hoy me quitó de la noche a la mañana”, reveló.

Fabiola Martínez se dijo en paz consigo misma y aseguró que su familia y amigos conocen cómo sucedió la historia.

“Hay personas que sólo piensan en sí mismos y se les olvida el otro lado que estaban construyendo, sueños, promesas y planes, que se olvidaron. No pasa nada, soy una mujer que lo entrega todo, que da mucho amor pues es lo que realmente tengo en mi corazón. Gracias familia y amigos por estar conmigo siempre”, dijo.

¿Qué había comentado Álex Montiel tras los señalamientos de Infidelidad?

Quién aseguró que se vio “muy afectado” por los señalamientos de infidelidad fue el youtuber: “a mí me dio en la madre muy cañón, han sido de los días más difíciles de mi vida”, compartió en el “anecdotario” que compartió con su esposa Dana.

Allí aseguró que ella es una persona muy importante dado que es la madre de sus hijos, mánager y socia de su proyecto.

