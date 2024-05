Estas son las mejores canciones para dedicar este Día de las Madres

Este 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres y, como ya es tradición, no puede faltar un pequeño festejo o reunión para honrar la ardua labor de las mamás al cuidar de sus familias durante cada etapa de la vida.

Por esto y mucho más, un gran detalle que no te costará mucho en este día, es dedicarle una bonita canción para que sepa todo lo que sientes por ella, y que tal vez, no puedes expresar de forma directa para homenajear la importancia de la figura materna en tu vida.

El 10 de mayo no puede faltar la música para hacer sentir especial a mamá durante su celebración. Foto: Pexels

Las mejores canciones para dedicarle a mamá

Si quieres agradecerle a tu mamá todo lo que ha hecho por ti y no encuentras las palabras, “Eres tú, Mamá” de Carlos Rivera es una carta de amor que todas las madres desean escuchar en su día.

Para las mamás modernas, que al igual que sus hijas, son “swifties”, un gran detalle sería dedicarles en este día “ The Best Day” de Taylor Swift para agradecer cada buen momento que has pasado junto a ella.

Si tu mamá es más relajada y su gusto es más clásico, no hay nada mejor que los increíbles versos de Stevie Wonder para recordarle todo lo que significa en tu vida y tal vez sacarla a bailar una canción lenta mientras suena “You Are the Sunshine of my Life".

La cantante chilena, Mon Laferte también tiene una canción dedicada al esfuerzo de las madres al son del mariachi para reconocer la ardua labor de la maternidad en “Te Vi”.

Si estás lejos de tu familia en esta fecha, “Por tantas cosas” de Alex Ubago puede ayudar para que tu mamá se sienta más cerca de ti con esta canción que señala la importancia del amor de mamá.

