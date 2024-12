“Emilia Pérez”; esto se sabe de la película que causó polémica entre Selena Gomez y Eugenio Derbez

Recientemente el actor y director mexicano, Eugenio Derbez, se convirtió en el blanco de críticas en redes sociales, pues realizó serias declaraciones sobre la actuación de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”.

Durante una entrevista con Gaby Meza, el director de “No se aceptan devoluciones” calificó como “indefendible” la actuación de Selena en dicha película, debido a que en sus escenas habladas en español pudo notarse que no domina el idioma.

“Yo decía: no puedo creer que nadie esté hablando de eso. Y además siento que por ejemplo en Cannes donde le dieron un premio y en EU que nadie ha hablado de ello y le siguen dando premios, es que siento que no hablan español y que si tu ves una película rusa, una película alemana subtitulada al español y ves a alguien que dice bla bla bla, dices: ah, mira qué interesante, pero no se da cuenta (la gente) que está diciendo ‘hola, cómo está, qué bueno que viniste a casa’ (sin énfasis o emoción), entonces creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español”, mencionó Derbez.

Asimismo la controversia aumentó cuando la también cantante comentó en redes sociales el video de Derbez criticando su actuación: “Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”, respondió Selena.

Por este motivo, el interés por la película que causó tanto revuelo se detonó entre los usuarios, pues aún no ha llegado a las salas de cine del país.

“Emilia Pérez”, la película que arrasó en Cannes

La multipremiada cinta que arrasó este 2024 en el Festival de Cannes, es protagonizada por Karla Sofía Gascón y entre el reparto se encuentran las actrices Zoe Saldana, Selena Gomez y la mexicana, Adriana Paz.

A pesar de que el filme dirigido por Jacques Audiard, cuenta una historia desarrollada en México que es hablada en español, la mayor parte del tiempo, sobre la vida de un poderoso narcotraficante que decide cambiar de género; ha sido estrenado en varias partes del mundo, exceptuando tierra azteca, pues se tiene contemplado que llegue a la cartelera nacional hasta el 23 de enero del 2025.

La película criminal también es catalogada como musical por los números que aparecen dentro de la trama para acompañar la decisión del narcotraficante para transformar el rumbo de su vida y encarnar a Emilia Pérez, mientras que las mujeres a su alrededor atraviesan por momentos de complejidad derivados de su drástica decisión.

