Ella es Rikkie Kollé, la segunda mujer trans en competir en Miss Universo

Una mujer transgénero fue coronada en el reinado de belleza en Países Bajos, convirtiéndose así en Miss Holanda y haciendo historia en ese país.

Rikkie Valerie Kolle, de 22 años, ganó el concurso el sábado pasado, lo que permitirá competir en Miss Universo a finales de este 2023, certamen donde las mujeres elegidas en cada país competirán por la corona en San Salvador, lugar elegido para esta edición.

La última Miss Países Bajos, Ona Moody, y la actual Miss Universo, R’ Bonney Gabriel, de Estados Unidos estuvieron en la elección para hacer la entrega del gran premio a Rikkie.

Hay que recordar que, aunque este nombramiento es un gran hito, no es la primera vez que habrá una mujer transgénero participando en el certamen, pues este hito histórico le corresponde a Ángela Ponce, quien lo hizo en el 2018 como representante de España.

La participación de mujeres transgénero ha tenido un aumento significativo en los concursos nacionales para escoger a las reinas de cada país y así poder participar en Miss Universo. Estos cambios han sido tan profundos que la actual dueña de la empresa Miss Universo, la tailandesa, Anne Jakrajutatip, es transgénero.

La propia Kolle demostró estar extasiada después del momento de la coronación que un sus redes sociales compartió una publicación refiriéndose a su triunfo.

“Es irreal pero puedo llamarme Miss Holanda 2023. Fue un proceso educativo maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que se puede hacer. Y sí, soy una mujer trans y me gustaría compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que cuenta para mí. Hice esto con mis propias fuerzas y disfruté cada momento”.

En su mensaje también agradeció al jurado y a todo el equipo de Miss Holanda por la confianza, “esto es solo el comienzo”.

“Y donde quiera que estés en el mundo, quiero estar allí para ti y ser el ejemplo que yo mismo extrañé como un pequeño yo. A muchas más aventuras, preparemos Miss Universo. ¡Muy emocionada!”, comentó la Miss Países Bajos en su cuenta de Instagram.



