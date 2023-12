El día que Alfredo Jalife y Hernán Gómez chocaron en entrevista

El analista internacional y escritor Alfredo Jalife fue detenido tras ser denunciado de difamación por Tatiana Clouthier. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) colaboró en la aprehensión, sin embargo informó que la orden se giró en Nuevo León donde la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presentó la denuncia por difamación.

Alfredo Jalife- Rahme Barrios de 75 años es especialista en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, por lo que constantemente da entrevistas y escribe sobre estos temas. Uno de los episodios que quedó grabado en la memoria colectiva fue el momento en que se levantó de la entrevista que le hacía el periodista Hernán Gómez para el programa “El Octágono”.

“No te mereces mis puntos de vista a nivel internacional, eres una decepción”, dijo Alfredo Jalife al articulista de EL UNIVERSAL, antes de dar por concluida la entrevista y abandonar el programa en plena transmisión.

Advierten. Intelectuales dicen que el periodista Alfredo Jalife-Rahme Barrios representa el discurso de odio en internet. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Así fue el “choque” de Alfredo Jalife y Hernán Gómez en entrevista

La entrevista, que duró poco más de 40 minutos y está disponible en YouTube, muestra el desarrollo del programa desde la presentación de los orígenes de Alfredo Jalife, así como sus claroscuros en la política y sus opiniones.

“¿Oye, nada más me vas a hacer preguntas negativas, de mi persona? No has dicho nada positivo en todo el programa. Te la has pasado golpeandome”, fue uno de los comentarios que Jalife- Rahme, quien además es médico de profesión, le hizo a Hernán Gómez antes de que se diera un “choque” entre ambos.

El analista político le cuestionó el tono de las preguntas y el sentido de la entrevista: “oye, te la has pasado golpeando”.

Antes de ponerse de pie, el analista aseguró que Hernán Gómez no se merecía sus opiniones sobre política internacional: “no te metas a temas que no conoces, estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área, tú no lo eres”.

Para concluir la entrevista, el especialista se puso de pie en pleno programa en vivo y salió del estudio.

