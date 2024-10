Eddy Warman, periodista mexicano, denuncia asalto en semáforo de la CDMX; " la seguridad brilló por su ausencia"

La inseguridad en México representa una problemática que afecta a millones de ciudadanos. A diario, los mexicanos enfrentan la posibilidad de ser víctimas de delitos en diversos espacios: el transporte público, las calles e incluso en sus propias viviendas. Un ejemplo reciente de esta situación fue lo que vivió el periodista Eddy Warman, quien compartió su experiencia a través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter.

Eddy Warman denuncia asalto en semáforo de la CDMX

En su publicación, donde etiquetó a diversas autoridades, incluyendo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el comunicador informó que el pasado domingo 27 de octubre fue asaltado en el semáforo de Circuito Interior y Juan Escutia, en la Ciudad de México.

"Un auto tras otro y dos jóvenes con pistolas hicieron de las suyas. ¡Y el colmo, no había ni una patrulla a la vista! La ciudad estaba bloqueada por el desfile y la carrera, y la seguridad brilló por su ausencia. No sé ustedes, pero me parece inaceptable vivir en una ciudad donde no se puede andar tranquilo. ¿Y qué pasó con las promesas de un gobierno “bueno y diferente”? ¿De verdad podemos seguir así?", escribió.

Asimismo, el periodista acompañó su mensaje con un video de aproximadamente cuatro minutos, donde explicó que, mientras esperaba el cambio de luz en el semáforo, dos individuos armados lo abordaron a él y a su acompañante, exigiéndoles sus pertenencias; como según él lo han hecho en otras ocasiones.

" En ese semáforo que les digo (...) llegan con dos pistolas, una de cada lado. Te asustan, te sorprenden pegando en el vidrio. Te exigen que les des cartera, teléfono, dinero, el reloj por supuesto. Igual si vas acompañado la bolsa de la señora o lo que traiga."

🚨 Increíble pero cierto: Me asaltaron en el semáforo de Circuito Interior y Juan Escutia. 😡 Un auto tras otro y dos jóvenes con pistolas hicieron de las suyas. ¡Y el colmo, no había ni una patrulla a la vista! La ciudad estaba bloqueada por el desfile y la carrera, y la… pic.twitter.com/P7jiVhDx7E — Eddy Warman (@EddyWarman) October 29, 2024

Además, el comunicador dirigió un mensaje a las autoridades de la Ciudad de México, exhortándolas a tomar medidas en materia de seguridad. Señaló que la situación actual es crítica y que no se puede continuar con el incremento de la delincuencia.

"Yo no sé si estos ladronzuelos trabajan ahí o qué (...) lo más importante y esto es enserio es que hagan algo (...) ya si encuentran mi teléfono y mi cartera, pues muchas gracias."

Tras hacerse viral su denuncia, la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se comprometió a coordinar acciones para reforzar la seguridad en la zona, así como a atender su caso. Además, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) lamentó lo sucedido y solicitó al periodista enviar un mensaje privado para ofrecerle apoyo.

