Dua Lipa estrena canción "Houdini" y así fue la reacción de la primera persona que la escuchó

Este jueves 9 de noviembre se estrenó “Houdini”, el más reciente sencillo de la cantante Dua Lipa, tras 5 meses de ausencia en el mundo de la música.

La canción marca un cambio en su estilo, dado que tiene un tono “psicodélico” que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Así se observa en un video compartido por el medio de comunicación BBC, a través de sus redes sociales.

Dua Lipa. Foto: Captura de pantalla

En el videoclip, se observa a la cantante junto a un periodista, quien le propone salir a entrevistar a una persona que no la conozca para saber qué piensa acerca de su nueva canción.

Posteriormente estos se acercan a un hombre a quien Dua Lipa le coloca unos audífonos, mientras la gente de su equipo sostiene una bola de discoteca y una pancarta que dice “Felicidades, eres la primera persona en escuchar la nueva canción de Dua Lipa.”

Al retirarse los audífonos, el hombre menciona que después de haber escuchado la melodía, lo volvería a hacer, ya que tiene ritmo y es agradable.

we took @dualipa outside the BBC to give the FIRST play of her brand new single to an unsuspecting member of the public 🕶📰 pic.twitter.com/rP2BEe2HAF — BBC Radio 1 (@BBCR1) November 9, 2023

Así reaccionaron cibernautas a "Houdini"

Tras el estreno de “Houdini”, cibernautas enloquecieron en redes sociales por el cambio de look que tuvo la cantante británica, y por la participación de Kevin Parker en el sencillo.

Algunos cibernautas mencionaron que este disco es una transición de los 80's a la psicodelia de los 70's, pero también expresaron una vez más Dua Lipa salvó la música pop, por lo que debería ser considerada la “princesa del pop.”

Ok! Pero Dua Lipa salvando el pop nuevamente con #Houdini 🔥 a esta mujer fácil le podrían decir princesa del pop y no estarían equivocados 😮‍💨 porque solo sabe hacer hits 🔥 pic.twitter.com/gNoUGHooYp — Elvis Anderson (@elvismusicage) November 9, 2023

Después de escuchar houdini de Dua Lipa. pic.twitter.com/hWAr1bvfpV — Jigglypuff🐄 (@_SebasabeS_) November 9, 2023

Ella volvió junto con el verdadero pop #houdini pic.twitter.com/Il6BtaH1LO — J U A N C R U Z  (@Juancruzalonso_) November 9, 2023

Letra completa y video de "Houdini" de Dua Lipa

Okay (Mmm)

I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

Time is passin' like a solar eclipse

See you watchin' and you blow me a kiss

It's your moment, baby, don't let it slip

Come in closer, are you readin' my lips?

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go

Prove you got the right to please me

Everybody knows

Catch me or I go Houdini

If you're good enough, you'll find a way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Everything you say is soundin' so sweet (Ah-ah)

But do you practice everything that you preach? (Ah-ah)

I need something that'll make me believe (Ah-ah)

If you got it, baby, give it to me

They say I come and I go

Tell me all the ways you need me

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows (I'm not here for long)

Catch me or I go Houdini

If you're good enough, you'll find a way

Maybe you could cause a girl to change her ways

Do you think about it night and day?

Maybe you could be the one to make me stay

Oh-oh

Ooh

I come and I go

Tell me all the ways you need me (Ooh)

I'm not here for long

Catch me or I go Houdini

I come and I go (I come and I go)

Prove you got the right to please me

Everybody knows (I'm not here for long)

Catch me or I go

Houdini

Houdini, Catch me or I go Houdini

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

