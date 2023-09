Dua Lipa recomienda leer "Cien Años de Soledad" de Gabriel García Márquez: "me ha hechizado"

La cantante Dua Lipa causó furor en redes sociales, luego de que recomendara leer "Cien Años de Soledad" del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Por medio de Instagram, la intérprete británica compartió una imagen donde se le aprecia sosteniendo el libro del periodista sudamericano.

“Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”.

Así fue la frase en la que la artista reveló su pasión por esta pieza de literatura que encumbró a Gabo. El comentario lo hizo en la cuenta de Instagram service95, una plataforma editorial global en la que Lipa compartió que su lectura para octubre estaba entregada a este relato.

“A veces tuve que encontrar mi camino por los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir ante el dominio de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico”, recalcó.

Sus comentarios han llamado la atención en redes sociales y siguen extendiendo el mensaje alrededor de una obra universal nacida del enriquecido imaginario de Gabriel García Márquez. “En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible”, agregó Dua Lipa.

¿Quién era Gabriel García Márquez?

Gabriel García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, considerado uno de los más grandes novelistas del siglo XX y uno de los más importantes exponentes del realismo mágico.

Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y murió el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, México.

Su obra literaria, que incluye novelas, cuentos, guiones, ensayos y memorias, ha sido traducida a más de 35 idiomas y ha vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo.

García Márquez es conocido principalmente por su novela Cien años de soledad, publicada en 1967, que es considerada una de las obras maestras de la literatura universal. Esta novela cuenta la historia de la familia Buendía, a lo largo de siete generaciones, en el pueblo ficticio de Macondo.

Otras obras importantes de García Márquez son "El coronel no tiene quien le escriba" (1961), "El amor en los tiempos del cólera" (1985) y "Vivir para contarla" (2002).

García Márquez recibió numerosos premios y reconocimientos por su obra literaria, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1982 y el Premio Cervantes en 1994.

