Despiden con imágenes en redes sociales a Akira Toriyama, creador de "Dragón Ball"

-No rendirte

-No subestimar

-Trabajar duro vence al talento natural

-La familia y amigos primero

-Descansá

-Comé

-Entrená

-Trabajá en equipo

-Competí contra los mejores

-No dudes de vos mismo

-Buscá autosuperarte constantemente

-No seas orgulloso



QEPD, Akira Toriyama 🌹 pic.twitter.com/oV496bMQDf