8M: ¿Por qué en el Día Internacional de la Mujer no se felicita?

Cada año, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora la lucha por los derechos y la igualdad de género; sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate sobre si felicitar a las mujeres en este día es realmente apropiado o no.

Aunque la intención detrás de felicitar a las mujeres puede ser buena, algunos argumentaron que hacerlo puede trivializar la lucha histórica y continuar con la igualdad de género.

En lugar de felicitaciones, muchos creen que este día debería ser un momento para reflexionar sobre los avances logrados en materia de derecho de las mujeres, pero también para reconocer las desigualdades y los desafíos que aún persisten en la sociedad, es vital saber el por qué se está luchando y con el ello conocer el origen de este día.

“Educar, educar para no violar”, “Hey idiota las niñas no se tocan”, fueron algunas de las consigas con las que miles de mujeres. Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

¿Cómo surge el día de la mujer?

De acuerdo con National Geographic, la necesidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer fue a finales del siglo XIX, después de la revolución industrial.

El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas “garment workers” en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen.

No obstante, 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15 mil mujeres volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue “Pan y Rosas”, pues el pan representaba la seguridad económica, y las rosas, una mejor calidad de vida.

El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer.

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres.

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero destaca el hecho que 67% de las encuestadas afirma no saber cuándo se conmemora. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres el 8M?

El colectivo Marea Verde aclaró que en el Día Internacional de la Mujer no se debe felicitar, sino conmemorar por la lucha de los derechos de las féminas; el tema se repite cada año, porque personalidades varones deciden felicitar a las mujeres.

Algunas personas argumentan que felicitar a la mujer en este día es una forma de reconocer su valía y su contribución a la sociedad, sin embargo, es importante tener en cuenta que la verdadera igualdad de género va más allá de un simple gesto de felicitación y requiere un compromiso continuo con la justicia y los derechos humanos.

Por este motivo, esta fecha no es una celebración y no se debe felicitar, regalar flores o chocolates, ya que se trata de una lucha y no una fiesta.

