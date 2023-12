De Peso Pluma a cómo ayudar a Acapulco: Las búsquedas en Google desde México este 2023

Internet se ha convertido en esa fuente inagotable de conocimiento y toda persona con un smartphone a la mano alguna vez le ha preguntado algo a Google, el motor de búsqueda más popular entre los mexicanos.

Aunque aún no es aceptado por la RAE, el neologismo googlear ya ha captado la atención de su Observatorio de Palabras, dado que se ha convertido en una acción cotidiana.

De ahí que cada año Google pueda hacer un recuento de los términos más buscados en su plataforma por país; momentos, personas, temas y eventos que marcaron el pulso de la conversación digital. Y claro, México no se ha quedado atrás.

Foto: Pexels

En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Ronces, gerente de Comunicación de Producto de Google México, contó que las búsquedas cambian de país a país, de acuerdo al interés de las personas.

Lee también ¿Quién fue la primera persona en registrar los derechos de la Virgen de Guadalupe?

En México, nuevos personajes aparecieron en el panorama para abrir la conversación, como el caso de Peso Pluma, que llevó los corridos tumbados a las plataformas para convertirse en la persona más buscada en Google, seguido de Margot Robbie, la protagonista de la película Barbie.

Además de Wendy Guevara, la influencer que se coronó como ganadora de La Casa de los Famosos México y quien encabezó la búsqueda sobre diversidad, haciendo historia al ser la primera mujer trans en ganar un reality show en México.

“Tenemos también a Wendy Guevara y la Casa de los Famosos encabezando las listas de Cine y TV y de diversidad. Esta personalidad de internet que para nosotros justamente uno de los paraguas como conversación digital este año”, mencionó.

Foto: Instagram. @soywendyguevaraoficial

Anteriormente, Luis Ronces había compartido a EL UNIVERSAL que integrantes de la comunidad LGBT llegaban a la plataforma a hacer consultas sobre su identidad de género. En esta ocasión dijo que dudas como “¿qué es una persona no binaria?”, forman parte de las búsquedas más realizadas por los mexicanos este 2023.

“Que también este año fue de mucho interés para las personas, vemos justamente esa curiosidad por seguir aprendiendo del lenguaje inclusivo, de diversidad (…) El listado de diversidad lo hicimos este año en México porque ha habido una gran cantidad de términos que han estado ligados a diversidad y al mismo tiempo darles una mayor visualización”.

Pero a Google no sólo se va a buscar términos, sino a hacer consultas y los internautas se acercaron para preguntar a la plataforma “¿qué es el fentanilo?” O “¿cómo ayudar a Acapulco?”. Que de acuerdo con Ronces “también reflejan los temas más sonados en México, este año”.

Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Esto fue lo más buscado en Google este 2023

Si bien los listados publicados por Google aglomeran los términos que concentraron el mayor volúmen de búsquedas, y por tanto muestran los eventos o personajes más buscados por los mexicanos, Luis Ronces de Google México aclaró que “no significa, porque no salgan en una lista, que (otros) términos no fueron buscados o no fueron populares”.

De hecho, los mexicanos también se interesaron por los acontecimientos alrededor del mundo y buscaron sobre la guerra en Israel y Gaza, pero no dejaron de lado su día a día y “sismo fuerte”, fue el término más buscado en cuanto a acontecimientos: “justamente con un pico en abril por estos sismos derrepente eventuales que pasan en la Ciudad de México, y que creemos que tienen que ver con el interés de las personas”.

¿Por qué se registran tantos sismos en Oaxaca y Guerrero?

Además, compartió que Google añadió un listado especial para celebrar sus 25 años y entre los términos más buscados aparece Frida Kahlo como la pintora femenina más buscada, tomando en cuenta las millones de búsquedas que se han hecho desde 2004 hasta la fecha.

“Tenemos dos tipos de listas más; listas globales, es decir lo más buscado en todo el mundo en 2023 y también unas listas históricas que hizo el equipo para conmemorar los 25 años que Google cumple este año”.

Finalmente aseguró que la misión de Google es “organizar la información del mundo y hacerla accesible para todos”.

Aquí el Top 3 de las búsquedas de términos por categoría

Acontecimientos más buscados

Sismo fuerte Meteorito Popocatépetl

Personas más buscadas

Peso Pluma Margot Robbie Clara Chía

Lo más buscado de cine y televisión

La Casa de los Famosos Barbie Oppenheimer

Lo más buscado en Música

Peso Pluma Shakira Taylor Swift

In Memoriam

Chabelo Julián Figueroa Mathew Perry

Lo más buscado en Deportes

Leagues Cup Chivas vs. Tigres Copa de Oro

Lo más buscado en Diversidad

Wendy Guevara La Sirenita The Whale

Pregunta ¿Qué es…?

¿Qué es el fentanilo? ¿Qué es una persona no binaria? ¿Qué es una implosión?

Pregunta: ¿Cómo ayudar?

¿Cómo ayudar a personas con adicciones? ¿Como ayudar a Acapulco? ¿Cómo ayudar a una persona con depresión y ansiedad?

Conoce todos los términos AQUÍ

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal