Los listados, además de que anticipan que el año está por concluir, tienen el encanto de englobar las preferencias y el espíritu de la colectividad digital. En lo más buscado en Google en 2023 se resaltan desde acontecimientos que impactaron a México hasta el tema de la diversidad, que tuvo una estrella absoluta: Wendy Guevara.

Así, los mexicanos fueron al buscador para tener información sobre términos como sismo fuerte, meteorito, Popocatépetl, eclipse solar y guerra en Israel y Gaza.

Los acontecimientos más buscados:

Sismo fuerte Meteorito Popocatépetl Eclipse solar Guerra en Israel y Gaza Submarino perdido Turquía Tormenta tropical Beatriz Huracán Otis Huracán Hilary

Lee también: Estas fueron las contraseñas más usadas durante 2023

Respecto a personalidades, se deseó saber más sobre Peso Pluma, Margot Robbie, Clara Chía, Shakira, Taylor Swift, Yaritza, Babo, Damar Hamlin, Wendy Guevara y Gerard Piqué.

En música, artistas como Peso Pluma, Shakira y Taylor Swift también dominaron la conversación digital.

Foto: Instagram

Lo más buscado en música:

Peso Pluma Shakira Taylor Swift Luis Miguel Flores amarillas Drake Bell Alfredo Olivas Rihanna Cazzu Yeri Mua

No es extraño ir a Google cada vez que trasciende la muerte de una figura pública, sobre todo para confirmar la noticia en medios de comunicación confiables. En 2023, la atención se centró en Chabelo, Julián Figueroa, Matthew Perry, Andrés García y Rebeca Jones.

Lo más buscado en in memoriam:

Chabelo Julián Figueroa Matthew Perry Andrés García Rebeca Jones Polo Polo Talina Fernández Ricardo Rocha Moon Bin Tina Turner

La diversidad también tuvo su espacio relevante en el buscador, donde resaltaron desde personas en específico hasta películas.

Foto: @LaWendyGuevara

Lo más buscado en temas de diversidad:

Wendy Guevara La Sirenita The Whale Apio Quijano Yolanda Andrade Ginny y Georgia XO Kitty Miley Cyrus Red White and Royal Blue Bella Ramsey

Lee también: Fraudes con IA, troyanos bancarios y ransomware, las amenazas financieras para 2024

En el año que está por terminar, los usuarios quisieron resolver sus dudas sobre productos y conceptos como fentanilo, persona no binaria e implosión.

Lo más buscado sobre “qué es”:

¿Qué es el fentanilo? ¿Qué es una persona no binaria? ¿Qué es implosión? ¿Qué es sapiosexual? ¿Qué es grooming? ¿Qué es canícula? ¿Qué es Hamas? ¿Qué es aneurisma? ¿Qué es INSABI? ¿Qué es histriónico?

Por último, en la categoría de “cómo ayudar” destacaron temas como personas con adicciones, Acapulco, personas con depresión y Turquía.

Lo más buscado en “cómo ayudar”:

¿Cómo ayudar a personas con adicciones? ¿Cómo ayudar a Acapulco? ¿Cómo ayudar a una persona con depresión y ansiedad? ¿Cómo ayudar a Turquía? ¿Cómo ayudar a conservar nuestro planeta? ¿Cómo ayudar a un niño con dislexia? ¿Cómo ayudar a parir a una gata? ¿Cómo ayudar a un niño con problemas de conducta? ¿Cómo ayudar a una persona con ataques de ansiedad? ¿Cómo ayudar a los animales en peligro de extinción?

Búsquedas a nivel internacional

En el orbe, las noticias que se llevaron los reflectores involucraron a Israel y Gaza, guerra en Sudán y terremoto en Turquía, por ejemplo.

La noticias más buscadas:

War in Israel and Gaza Titanic submarine Turkey earthquake Hurricane Hilary Hurricane Idalia Hurricane Lee Maine shooting Nashville shooting Chandrayaan-3 War in Sudan

En personajes, el interés lo dominaron artistas, deportistas y actores de la talla de Jeremy Renner, Jenna Ortega y Kylian Mbappé.

Los personajes más buscados:

Damar Hamlin Jeremy Renner Andrew Tate Kylian Mbappé Travis Kelce Jenna Ortega Lil Tay Danny Masterson David Beckham Pedro Pascal

Respecto a películas, el dilema entre los fanáticos por ver Barbie u Oppenheimer el día de su estreno se reflejó en el buscador.

Las películas más buscadas:

Barbie Oppenheimer Jawan Sound of Freedom John Wick: Chapter 4 Avatar: The Way of Water Everything Everywhere All at Once Gadar 2 Creed III Pathaan

The Last of Us, en la categoría de series, se llevó los reflectores en 2023. Luego le siguieron producciones como Wednesday, Ginny & Georgia y One Piece.

Las 10 series más buscadas:

The Last of Us Wednesday Ginny & Georgia One Piece Kaleidoscope King the Land The Glory That '90s Show The Fall of the House of Usher Shadow and Bone

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters