De narrar asesinato de Paco Stanley a casi morir en helicóptero: momentos de Lalo Salazar en Televisa

La mañana del 21 de julio, el canal de noticias de Televisa N+ anunció la reestructuración de su horario matutino, dejando fuera al periodista Genaro Lozano e incluyendo a Eduardo Salazar.

Por medio de un comunicado, la empresa informó los cambios que tendrá la nueva oferta matutina.

“A partir del próximo 7 de agosto, dada su gran aceptación, extenderán su horario los espacios noticiosos matutinos de Las Noticias y Despierta. Con el compromiso de informar oportunamente a sus audiencias televisivas y digitales, N+ ajustará la estructura de su barra noticiosa matutina a partir del próximo 7 de agosto de 2023”, se lee en el comunicado.

Asimismo, detalló cómo quedarán definidos los horarios. “El noticiero Las Noticias, con Carlos Hurtado, extenderá su horario para ser transmitido de 5:50 a 7:00 am, de lunes a viernes, por las estrellas, ViX y nmas.com.mx; mientras que Despierta, el espacio noticioso que conduce Danielle Dithurbide, también por las estrellas, ViX y nmas.com.mx, ahora se transmitirá de 7:00 a 9:00 am”.

Dentro de los nuevos cambios de la empresa televisiva, Eduardo Salazar estará en la segunda hora del noticiero "Despierta", es decir, de 8:00 a 9:00 de la mañana.

De narrar asesinato de Paco Stanley a casi morir en helicóptero

El reportero Eduardo Salazar tiene una trayectoria de 35 años, por lo que ha dedicado gran parte de su vida al mundo del periodismo. Entre su vasta experiencia destaca su participación como corresponsal de guerra en Afganistán, Irak y Ucrania, además fue el primero en dar la noticia del asesinato de Paco Stanley.

Fue el primero en narrar asesinato de Paco Stanley

El periodista Eduardo Salazar recordó lo que vivió y sintió en ese momento, al cubrir la noticia, pues Paco Stanley también llegó a ser compañero en Televisa. “Me tocó la desgracia de ser el primero en informar al mundo que habían matado a Paco Stanley”, expresó en entrevista en una oficina dentro de Televisa Chapultepec.

El periodista estaba haciendo sus labores cotidianas a bordo de un helicóptero de Noticieros Televisa, hoy llamado N+, cuando le avisaron que hubo un intento de secuestro al sur de la Ciudad de México y, como ocurre siempre, fue al lugar de los hechos en donde había una movilización importante con ambulancias, patrullas y gente alrededor.

“Cuando me enteré que habían atacado a Paco Stanley, que lo habían matado, no daba crédito, fue un hecho bastante doloroso y traumático, pero además en ese entonces no estábamos acostumbrados a este tipo de noticias, ni en la Ciudad de México, ni en el país, la violencia no se había desbordado como ahora”.

El día que Eduardo Salazar cubrió el inicio de la guerra en Irak

El 20 de marzo del 2003, a las 5:34 de la mañana, el corresponsal y periodista de Televisa logró hacer un impresionante reporte en vivo del inicio de la Guerra de Irak, en Bagdad, donde se veían las primeras explosiones que iluminaban el cielo, así se marcaba la invasión militar de Estados Unidos.

“¡Por favor, mándame al aire! Joaquín es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Se escucharon cuatro grandes explosiones que cimbraron a toda la ciudad, una de ellas muy cerca de donde estamos; y se están suscitando estos bombardeos en todas partes de Bagdad. De repente se ilumina todo el cielo. Se está cimbrando todo el edificio, en el piso 16, es un bombardeo intenso y un tronido estremecedor. ¡Otro muy fuerte Joaquín! Este intenso bombardeo por lo menos lleva ocho minutos”, expresó en vivo en el programa de Joaquín López-Doriga.

Eduardo Salazar casi muere en helicóptero

Algo que caracterizó por mucho tiempo a Eduardo Salazar fue que todo el tiempo estaba reporteando en helicóptero, causa que casi origina su muerte.

“Nos fuimos a cubrir una gira a Chiapas por una serie de inundaciones. En el helicóptero de presidencia estábamos varios periodistas y de repente la aeronave comenzó a tambalearse, en eso vi que estaba el tablero en amarillo y me preparé para el golpe”, narró.

Finalmente, detalló que el piloto les salvó la vida. “Los pilotos de la Fuerza Aérea mis respetos. Este cuate por mantener el control para evitar que se siguiera tambaleando lo pica para que agarrara velocidad el helicóptero y ya que nos íbamos a estrellar levantó una palanca que originó que la aeronave se estabilizara y amortiguara el golpe, pero no nos pasó nada”.

“Al capitán lo abracé llorando y le dije: ‘eres un chingón’”, concluyó.







