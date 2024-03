Cuál es el método que disminuye el estrés y la inflamación, según la ciencia

¿El estrés te pone enojado y de mal humor? Los calmantes para el estrés de seguro ayudan a recuperar la paz y la calma en su ajetreada vida. Casi cualquier actividad física puede aliviar el estrés, incluso si no eres atlético o no estás en forma, el ejercicio puede ser una buena manera de aliviar el estrés. Si tienes estrés y necesitas un alivio rápido, no te pierdas esta nota que en El Universal hemos preparado para ti.

Recuerda que la exposición al frío debe ser gradual, pero también se debe practicar a diario. Foto: Producción El Universal

La actividad física puede aumentar las endorfinas que te hacen sentir bien y otros neuroquímicos naturales que mejoran tu sensación de bienestar. De acuerdo con Omar Almahayni y Lucy Hammond de la Universidad de Warwick, Reino Unido hacer ejercicio puede mejorar su estado de ánimo y ayudar a disipar la ira y el estrés del día. Así que es recomendable salir a caminar, correr, jardinería, limpieza, bicicleta, nadar, levantar pesas, pasar la aspiradora o hacer cualquier otra cosa que lo mantenga activo.

Conoce el método Wim Hof para disminuir el estrés y la inflamación

Uno de los métodos que nos ayudan a reducir el estrés es el método Wim Hof, esta es una técnica desarrollada por un deportista holandés de deportes extremos Wim Hof y combina la terapia de frío con ejercicios de respiración y concentración. Se dice que aumenta el rendimiento deportivo. También se cree que gracias a esta práctica una persona puede estar más en contacto con su propio cuerpo, fortalecer el sistema inmunológico y reducir el estrés. De manera general, se dice que este enfoque tiene 3 columnas:

Frío

El frío ayuda con diferentes tipos de grasa corporal, tanto la acumulación de grasa magra como la pérdida de grasa no saludable.

Respiración

Se trata de gestionar una respiración controlada y consciente, que aumente la oxigenación de la sangre para mejorar el rendimiento de nuestro organismo.

Primero, comienza con unos minutos de ducha fría. A medida que aumenta tu tolerancia al frío, puedes hacerlo al aire libre. Foto: Producción El Universal

Concentración

Este aspecto del método Wim Hof es la base de los otros dos, porque ayuda a controlar la respiración y soportar el frío que requiere paciencia, control y determinación.

Recuerda que la exposición al frío debe ser gradual, pero también se debe practicar a diario. Primero, comienza con unos minutos de ducha fría. A medida que aumenta tu tolerancia al frío, puedes hacerlo al aire libre, incluso sumergirte en un baño de hielo, además en invierno, puedes hacer caminatas al aire libre con solo ropa ligera para aclimatar tu cuerpo.

