Critican en redes al restaurante Pujol por “ventilar” el salario de sus meseros

Algunos restaurantes en la Ciudad de México tienen importantes reconocimientos que los hacen exclusivos.

Para obtenerlos, se considera desde las instalaciones hasta la calidad y presentación de la comida, y desde luego el sabor.

De acuerdo con un artículo de Forbes, el restaurante Pujol fue el mejor de México en el 2020, e incluso obtuvo la doble distinción en la ceremonia de los Latin America's 50 Best Restaurants del mismo año.

Lee también: TikTok: ¡Mira detrás! Joven se viraliza por hacer "trend" mientras alguien la observaba

Es por ello que quienes acuden a degustar uno de sus costosos platillos, suelen tener expectativas muy altas.

Critican a Pujol por "ventilar" el salario de sus meseros

En Twitter, circuló una imagen en la que supuestamente el restaurante está en busca de personal.

En ésta, piden que para el puesto de mesero, los interesados tengan dos años a nivel fine dining, grado de estudios en licenciatura de hospitalidad, turismo o gastronomía. También piden manejo de POS, TPV, inglés, y conocimiento básico en bebidas.

Pero lo que captó la atención de miles de usuarios, fue el sueldo que ofrecen por las horas de trabajo.

Lee también: ¿Por qué Elena Poniatowska se volvió tendencia en redes sociales?

El usuario que realizó la publicación, constató en un comentario, que la cantidad no era errónea; pues, al parecer, el restaurante ofrece cuatro mil 500 pesos mensuales.

Lo que no se sabe con certeza son las horas de trabajo, ya que en la publicación están señalados los horarios de la siguiente manera: De 11:30 am a 12:00 am y de 12:30 pm a 2:00 am. Lo que hace evidente que hay un error.

Algunos comentarios en la publicación de @alexjohnsonc fueron los siguientes: “No, no es ni el mínimo”, “¿Esto es legal?”, “¿Jornadas de más de 12 horas?”, “Los lugares que no tienen uso de suelo, son los más propensos a explotar a su personal”, entre otros.





Oye @enriqueolvera: ¿ese es el sueldo para una persona en uno de los mejores restaurantes del mundo? Tu sueldo base es el costo de tu menú de degustación. 🤣 pic.twitter.com/0nM5Gbf6dg — Alejandro Johnson C. (@alexjohnsonc) May 16, 2023



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.









ayef