Conoce el arte japonés que abre el inconsciente para descansar plenamente

En medio de un apresurado estilo de vida, en donde la mejor opción es la más rápida en casi cualquier aspecto, los espacios en donde solo existes, sin hacer nada en concreto van desapareciendo en la vida adulta, pues siempre hay algo que hacer.

Bajo la falsa premisa de que entre más eficiente seas y más ocupado estés, eres un mejor elemento para la sociedad, el descanso se vuelve poco placentero, pues el cerebro trabaja sin parar en todo momento.

Es por eso que la importancia del “Boketto”, se vuelve una forma segura para conectar con el inconsciente. De acuerdo con el portal experto “Cuerpo y Mente”, entrar en un trance hipnótico involuntario, ocurre frecuentemente sin que alguien se de cuenta.

Foto: Pexels

¿Qué es el Boketto?

Boketto, en una palabra que no tiene una traducción concreta, sin embargo se refiere a la mirada que se pierde en la nada, también muchos lo conocen como: “el arte de no hacer nada”. Un espacio donde alguien se queda en silencio observando fijamente a cualquier cosa y se abstrae en su pensamiento, a pesar de estar consciente.

Está técnica asegura conectar con el inconsciente a través del descanso, mientras te encuentras despierto. Foto: Pexels

Muchas personas lo ven como un desperdicio de tiempo, pero esa pequeña distracción tiene el poder de descansar la mente, para que más adelante, vuelvas a tus ocupaciones con más energía y mayor concentración.

Explicado por el profesor de medicina y escritor Jon Kabat-Zinn, “El no hacer, no implica ser indolente o pasivo, sino todo lo contrario. Se requiere de mucho coraje y mucha energía para desarrollar la capacidad de no hacer, ya sea en un estado de quietud o en actividad”.

El Boketto, tiene el poder de alejar tu mente de lo cotidiano y conectarte con tus sueños, mientras estás despierto y tu mirada se pierde entre la lejanía y entra en un diálogo con el subconsciente, mientras no piensas nada en concreto y tu cuerpo se relaja.

