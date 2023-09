Conoce el alimento que te alargará la vida

A la hora de cuidar de nuestra salud debemos poner especial reparo en nuestra alimentación y la actividad física que no deben faltar. En cuanto a la primera arista, consumir alimentos ricos en vitaminas, proteínas y fibras resulta por demás importante para mantener fuerte nuestros músculos y células, contribuyendo al refuerzo de nuestro sistema inmune.

Alimentación y salud. Fuente: Pixabay

En este marco, existen alimentos muy beneficiosos para nuestra salud. Algunos que por lo general no son tenidos en cuenta ya que no son los que comemos en abundancia pero que, en base a todo lo que pueden aportarle a nuestro organismo, debe interesarnos incorporarlos a nuestra dieta diaria.

Leer más: Descubre cómo preparar una mascarilla de colágeno casera con 6 ingredientes

Un alimento para alargar la vida

En esta oportunidad, te comentamos que el aceite de oliva es el ingrediente ampliamente utilizado en diversas preparaciones culinarias y ha sido un pilar en la dieta mediterránea. Lo que muchos no saben es que está asociado con beneficios para la salud y eso es lo que revela un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

Alimentación y salud. Fuente: Pixabay

Según este estudio, el consumo de aceite de oliva se relaciona con una mejora en la longevidad y un menor riesgo de muerte. Este estudio, enfocado en más de 30.000 hombres y 60.000 mujeres, encontró que el alto consumo de aceite de oliva se asocia con varios beneficios para la salud, incluyendo un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades respiratorias.

Leer más: Este alimento es ideal para el cerebro, según Harvard

Además, sustituir otras grasas en la dieta con aceite de oliva también se asoció con un menor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, los expertos recomiendan incorporar este alimento como parte de una dieta equilibrada, utilizarlo a la hora de la preparación de alimentos y como parte de una estrategia dietética para promover una vida más larga y saludable.