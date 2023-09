Cómo fue el camino al éxito de Addison Rae en TikTok

La plataforma TikTok no para de sumar adeptos y de generar contenido para el entretenimiento. En la actualidad es una de las redes sociales más utilizadas y de la que surgen las ocurrencias más disparatadas y que logran viralizarse. Su llegada en el mundo es tal que muchas personas se han vuelto famosas por los videos que cuelgan en ella.

Addison Rae. Fuente: Instagram @addisonraee

Entre todas las celebridades que han tenido su nacimiento en TikTok aparece la joven norteamericana Addison Rae. Se trata de una tiktoker de 22 años de edad que se destaca en esta plataforma con más de 88,4 millones de seguidores, pero que además pisa fuerte en el mundo del espectáculo como cantante, influencer y actriz.

El camino al éxito de Addison Rae

Addison Rae nació en Luisiana, Estados Unidos, pero se radicó en Los Ángeles ya que soñaba convertirse en una estrella y codearse con ellas. La joven estudió para desempeñarse como comentarista deportiva y se desempeñaba como bailarina de competición, antes de dejar todo por cumplir ese sueño de convertirse en una figura de renombre.

En Los Ángeles, la joven logró ser protagonista de la película “Él es todo eso” de Netflix y actualmente trabaja en otras tres producciones. Sin embargo, eso es parte de su éxito ya que Addison Rae ha logrado mucho más éxito en TikTok por compartir sus bailes y su vida personal, pero sobre todas las cosas porque lo ha hecho con mucha naturalidad, poniendo por delante su cautivador carisma y su hermosura natural.

La figura de TikTok entabló amistad con Kourtney Kardashian, lo que le permitió aparecer en la última temporada del reality “Keeping Up With the Kardashians”. Su próximo paso fue en el mundo de la música con el lanzamiento de su primer sencillo llamado “Obsessed” que sumó más de 19,4 millones de reproducciones en Spotify, compañía de la que se hizo socia. El éxito obtenido por Addison Rae en TikTok hoy le ha dado un lugar especial en el mundo de la actuación y es en donde está enfocada, tal vez por eso ya no se muestra tan activa en esta plataforma y cuida un poco más de su vida privada.