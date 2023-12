Comediante pide que contenido de la "Venenito" sea supervisado por sus padres: "no está en edad"

Luego de que Luis David González, mejor conocido en las redes sociales como la Venenito se hizo popular en TikTok por su manera de ser y sobre todo por sus frases típicas como “Y soporten”, el comediante conocido como Nicolasa Riquelme expresó su opinión sobre el éxito que ha tenido dicho personaje.

A través de un video que fue compartido en su cuenta de TikTok, Nicolasa mencionó que no está de acuerdo que la Venenito se encuentre dentro del mundo de las redes, ya que a su corta edad debería estar estudiando.

“Es mi punto de vista, no me lo tomen a mal. Yo se que la comunidad LGBTQ+ estamos luchando por el respeto y todo. Pero, la verdad la Venenito no está en edad. Muchos le dicen: “Ay, yo quisiera haber nacido en estos tiempos para ser libre como tú”, pero eso no es libertad, es libertinaje.

“Un niño tiene que estudiar primero para después saber qué es lo que realmente quiere.”, mencionó.

Aunado a ello, expresó que en el mundo de las redes existen personas malas que se quieren aprovechar de los demás, por lo que pidió que sus eventos y redes sean supervisados.

“Las cosas como son. Yo no estoy de acuerdo con que el niño Venenito lo estén jalando para hacer videos y pasarelas. No es envida, claro. Yo le digo a todas esas personas que andan jalando a la Venenito, que tomen conciencia. Un día van a tener un hijo o un sobrinito y lo que más van a querer es cuidarlo para que crezca bien.”

“Si hay personas que ahorita están manejando sus redes. Por favor, pónganlo a estudiar.”, agregó.

Por último, pidió a sus padres inculcarle valores para que no caiga en la soberbia.

“Puede dedicarse a las redes sociales, pero de una manera más consciente. Ahorita no sabes ni lo que está haciendo. Ya cuando le caiga el veinte espero que no sea demasiado tarde, porque está muy pequeñito para estar haciendo tanta cosa.”

“Por favor denle consejos, oriéntenlo, que se meta a estudiar. Ese niño necesita educación, necesita apoyo moral para que realmente haga lo que debe de ser, no que lo anden poniendo a hacer pasarelas y videos, que la verdad no le va a dejar nada bueno.”, puntualizó.

¿Quién es la "Venenito"?

La Venenito es un influencer de 14 años, originario de San Juan de los Lagos, Jalisco. Se dio a conocer en las redes sociales, tras viralizarse vendiendo dulces de cajeta en un negocio familiar.

A decenas de internautas les llamó la atención la forma en que se expresaba con palabras propias de la comunidad LGBT+ como “Y soporten”.

En sus canales realiza retos de baile y trends. Además de contar diversas situaciones que ha pasado en su corta vida, como el hecho de que haya sufrido dos paros cardíacos cuando era infante.

Su presencia en espacios digitales también lo ha vuelto blanco de críticas, algunas en el sentido de la vestimenta que usa, su apariencia o por colaborar con mayores de edad, lo que podría producir “sexualización”.

