Crean piñata para “dar voz” al maltrato animal y genera debate en TikTok

Una piñata de perrito se volvió viral en redes sociales, luego de estar tematizada con relación al maltrato animal, con el fin de “dar voz” al problema que aqueja al país.

Por medio de TikTok, el usuario @elalebrijemayor compartió la curiosa piñata donde se observa a un perrito maltratado colgado junto a otras artesanías más.

“Justicia por todos esos lomitos, sé que está piñata no es suficiente, pero con mi arte les daré voz”, se lee en la descripción de la publicación.

Aunado a ello, el mismo usuario detalló que la creación se encuentra expuesta en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. como parte del concurso de piñatas mexicanas en su edición número 17.

Hasta el momento, el video cuenta con 611 mil reproducciones, más de 50 mil “likes”.

Piñata de maltrato animal genera debate en TikTok

Luego de que se difundieran imágenes de la piñata con temática del maltrato animal, usuarios de la red social de origen chino criticaron la creación:

“¡No, eso no! eso no es tema de una piñata”, “No me gusta esa piñata, solo de imaginarme el dolor de ellos”, “Me asuste por un momento, pensé que era de verdad”, “No lo hagan tan real que me duele”, son algunas críticas que recibió la piñata.

Sin embargo, otros más felicitaron al creador por “la brillante forma de denunciar”. “Que brillante forma de denunciar por medio de tu maravilloso arte”, “Fuerte el mensaje pero en verdad hay que tomar conciencia”, “Excelente arte. Muy triste saber que esto es real”.

¿Cómo denunciar el maltato animal en CDMX?

En la Ciudad de México, las personas pueden denunciar el maltrato animal a través de las redes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Unidad del Contacto del Secretario y al número 52 08 98 98.

Asimismo, por medio la Procuraduría Ambiental y Del Ordenamiento Territorial De La Ciudad De México (PAOT), al teléfono: 52650780 exts. 15410, 15420, 15430, 15450, 15440 y 15212, a la Brigada de Vigilancia Animal a los teléfonos (55) 5208-9898 y (55) 5242-5100 exts. 8823 y 8812. (55) 5541-3961.

