Hace unas horas se volvió viral un video en redes sociales en el que la rapera Cazzu ofreció una entrevista para el podcast "PLP". Durante esta conversación, expresó sus sentimientos y contradijo la versión de Ángela Aguilar, quien previamente había declarado ante los medios que todos los involucrados en su relación con Christian Nodal, incluyendo a Julieta (nombre real de la cantante), estaban informados sobre el romance que tenían.

Tras estas declaraciones, la "Nena trampa" mencionó que fue todo lo contrario, ya que que se enteró de la nueva relación que tenía Nodal con la hija de Pepe Aguilar al mismo tiempo que el público.

Asimismo, reveló que la decisión de poner fin a su noviazgo fue del intérprete de "Botella tras botella", a quien incluso le llegó a preguntar si había otra persona en su vida, a lo que éste lo negó:

“Cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ‘¿hay alguien más?’ y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que todo el mundo, que fue a través de los mismos medios que fueron las redes".

Viendo la entrevista de Cazzu, tengo que decir algo…

Las lágrimas de la amiga durante el video al escuchar la versión de Cazzu, dice mucho. Se ve que hubo mucho dolor, qué pasaron días oscuros que Cazzu sufrió tanto, que ella aún la ve y le duele recordarlo. pic.twitter.com/TBoE6PwgBO — Lisha (@LiMissha) November 1, 2024

Además, reaccionó a las afirmaciones de la intérprete de "Abrázame", quien insinuó que Cazzu no fue una víctima y que ni ella ni su esposo rompieron el corazón de nadie. Ante esto, visiblemente afectada, la rapera declaró que decidió hablar públicamente para establecer límites, al considerar que ni su ex pareja ni su nueva esposa tienen derecho de opinar sobre ella o sus sentimientos, por lo que pidió respeto.

Colectiva Brujas del Mar expresa apoyo a Cazzu por tema de Nodal y Ángela Aguilar

Esta entrevista ha generado un gran impacto en redes, donde tanto seguidores como figuras públicas han manifestado su respaldo a la cantante argentina. Uno de los colectivos que se sumó a este apoyo fue Brujas del Mar, un grupo feminista que expresó su deseo de que ninguna mujer tenga que atravesar una experiencia similar, pero que, de enfrentarse a ella, cuenten con un círculo de amigas como el de Cazzu, que las acompañe y apoye en momentos difíciles.

Además por medio de su cuenta de Facebook escribió lo siguiente: "De lo más bonito fue ver el amor entre mujeres y una red de apoyo hermosa. Esas salvan vidas."

Colectiva Brujas del Mar. Foto: Captura de pantalla

También recalcó que la entrevista que ofreció le pareció "muy bella", ya que dejando a un lado solo "el chisme de su expareja", la artista tocó temas "profundos e importantes", como por ejemplo: "ser una mujer en una escena musical dominada por hombres, el apoyo entre mujeres, el amor que le tiene a sus amigas y compañeras, cómo ha vivido su maternidad, lo maravilloso que ha sido conectar y conocer a su hija Inti, sus valores, cómo gestiona desde el feminismo el que la confronten con otra mujer."

Ademas, el colectivo resaltó la riqueza de estos temas y subrayó la importancia de apreciar los mensajes profundos que se compartieron en la entrevista: "Con esto no queremos decir que esa experiencia en su vida no sea importante para ella ni minimizar de ninguna forma todo lo que vivió, sino que como audiencia deberíamos buscar lo valioso de los mensajes que se nos comparten tan generosamente y no sólo la morbosidad", concluyeron.

Colectiva Brujas del Mar. Foto: Captura de pantalla

- Con información de Mariel López

akv