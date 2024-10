Este martes 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo para el periodo 2024-2030.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, expresó en el Congreso General.

En una ceremonia celebrada en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ifigenia Martínez tuvo el honor de colocar la banda presidencial en los hombros de Sheinbaum, quien recibió este símbolo de su nuevo rol de manos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Claudia Vásquez Aquino, artesana que confeccionó el vestido de la presidenta?

Durante su discurso, la nueva presidenta lució una prenda en color marfil, elaborada por la artesana oaxaqueña Claudia Vásquez Aquino. Esta pieza, que destaca por su bordado y su confección a ganchillo, representa no solo el talento de Vázquez Aquino, sino también la riqueza cultural del Istmo de Tehuantepec, una región reconocida por su tradición textil.

La diseñadora, originaria de Santa María Xadani, ha ganado prestigio por su destreza en el tejido y el bordado, creando obras que reflejan su herencia zapoteca y una estética contemporánea.

Claudia Vásquez Aquino ha logrado posicionarse como una figura relevante en el ámbito del diseño textil en Oaxaca y a nivel nacional. Su trabajo es reconocido por la fusión de técnicas tradicionales con enfoques modernos, lo que le ha permitido atraer la atención de personalidades influyentes, incluida la presidenta de México.

Asimismo, es parte del taller "Lari guie’ Arte hecho moda", donde se elaboran prendas personalizadas que destacan la creatividad y la identidad de la región.

