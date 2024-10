Claudia Sheinbaum: Así imaginan el "after" tras la toma de protesta de la presidenta, según IA

La mañana del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como presidenta de México, recibiendo la banda presidencial en la Cámara de Diputados.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, dijo en el Congreso General.

Posteriormente, se dirigió a Palacio Nacional, donde sostuvo una comida con jefes de Estado.

Ante ello, en redes sociales surgió un video realizado con Inteligencia Artificial (IA), donde se ve lo que parece ser el “after” tras la toma de posesión.

Así fue el "after" tras la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, según IA

Por medio de la plataforma X, la cuenta @detektiveee compartió la grabación donde se ve a la Mandataria ser una DJ en su evento, con la presencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Imágenes exclusivas del after de la toma de protesta”, se lee en la descripción del video.

Asimismo, se puede ver a otros invitados como Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes se aprecian disfrutando la reunión.

Imágenes exclusivas del after de la toma de protesta pic.twitter.com/eB4TCLF45U — detektive (@detektiveee) October 1, 2024

Hasta el momento, el video cuenta con 1.6 millones de reproducciones y más de 31 mil “likes” por parte de usuarios.

