Chingu Amiga reacciona a ley marcial en Corea del Sur; “el gobierno nos puede matar”

Este martes 3 de diciembre, se dio a conocer que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, había decretado la ley marcial de emergencia en el país, con el objetivo de proteger a la nación de lo que describió como “fuerzas comunistas”.

Esta decisión generó un impacto inmediato en la sociedad surcoreana y provocó una serie de reacciones tanto a nivel interno como internacional, ya que la proclamación de esta ley desató un clima de incertidumbre y tensión, sumiendo al país en una profunda crisis política y social.

Protestas en Corea del Sur tras declaración de la ley marcial. Foto: AP

Sin embargo, en medio de la agitación, 5 horas después Yoon Suk Yeol reveló que, tras mantener una reunión urgente con su gabinete, la ley marcial sería levantada en un corto plazo.

Esta declaración fue interpretada como un intento de calmar la situación y restaurar el orden social, aunque no logró disipar completamente las preocupaciones de los ciudadanos ni de los observadores internacionales.

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, pronunciando un discurso para declarar la ley marcial en Seúl. FOTO: AFP

Uno de los personajes que expresó su preocupación por esta situación fue la creadora de contenido Chingu Amiga, quien a través de su cuenta de Instagram compartió sus opiniones sobre la crisis política que atravesaba el país.

Chingu Amiga reacciona a ley marcial en Corea del Sur

Poco antes de que se diera a conocer que la ley iba a ser levantada, a través de varias historias, Chingu Amiga mostró su inquietud respecto al impacto que la ley marcial tendría no solo en la vida cotidiana de los surcoreanos, sino también en la percepción global que tendría esta decisión.

"Esto había pasado en la generación de mi mamá. En esa época no podía caminar después de las 11 de la noche, no podían ir a trabajar, no podían salir del país, y si hacían algo que no le gustara al gobierno los podían matar o mandar a la cárcel sin ningún proceso, por que los militares tienen todo el poder", relató, evidenciando su temor a que la historia se repitiera.

Chinguamiga reacciona a ley marcial en Corea del Sur. Foto: Captura de video

A pesar de las dificultades con su pronunciación del español, Sujin Kim logró transmitir de manera clara sus preocupaciones. Según ella, la ley marcial no solo tendría consecuencias políticas, sino que también podría generar un colapso económico en el país.

Además explicó que, en un primer momento, había interpretado la situación como el inicio de un conflicto armado con Corea del Norte. Según sus palabras, inicialmente pensó que la instauración de la ley marcial señalaba el comienzo de una guerra, algo que le causó gran alarma.

"Si no hay guerra no pueden poner esto (...) pero luego descubrí que lo puso nadamás porque no quiere ir a la cárcel por lo que ha hecho mal, pero gracias a Dios creo que se esta controlando."

Chinguamiga reacciona a ley marcial en Corea del Sur. Foto: Captura de video

Por último en un clip que publicó recientemente con la leyenda: "Desde mañana empezará una gran manifestacion de todo corea para mandalo a la carcel", la youtuber dijo la verdadera razón detrás de la promulgación de esta ley no es otra que el temor del presidente a las numerosas quejas de corrupción que han surgido en su contra.

En su opinión, el mandatario, ante la presión popular, buscó una manera de mantenerse en el poder, por lo que decidió imponer una ley que limitara las posibilidades de oposición dentro del Congreso y la sociedad.

"Lo que el presidente hizo fue buscar a la gente del Congreso y ponerlos en la cárcel para que no puedan decir que no estaban de acuerdo. Pero gracias a Dios se fracaso el plan (...) por una persona casi perdemos la libertad. "

