“Cancelan” a Chingu Amiga en redes sociales por video sobre identidad de género

Sujin Kim, la influencer conocida como Chingu Amiga ha sido criticada en redes sociales por un video en el que toca el tema de identidad de género, aunque los internautas consideraron que no lo hizo de la forma adecuada.

El clip de apenas unos segundos y sin diálogos, aparece la influencer sentada frente a una computadora intentando seleccionar la casilla de género. Mientras que para el 2005 muestra dos opciones (masculino y femenino) para el 2024 despliega varias opciones (hombre femenino, mujer masculino, transexual masculino y mujer transexual entre otras).

El video de TikTok acumulaba más de 150 mil “Me Gusta” y mil 500 comentarios, entre ellos críticas al tipo de contenido del video, hasta que fue eliminado de la cuenta de TikTok de la influencer.

Lee también ¿Quién era el Dr. Carlos López Carrillo, cirujano estético que fue encontrado sin vida en Sonora?

Sin embargo, fue recuperado y publicado en redes sociales como “X”, donde los usuarios no dudaron en mostrar su rechazo a la forma en la que la influencer abordó el tema.

El clip generó debate en redes sociales; mientras que algunos no dudaron mostrar su desacuerdo con la postura de Sujin Kim, otros defendieron que se trató de una broma; “me parece que no lo hizo con esa mala intención con la que lo hacen otros, pero aún así esta funable el video”, “no soporto a esa morra”, “Es hora de mandarla a Norcorea”, “género no es lo mismo que orientación sexual”.

Video eliminado de Chingu Amiga

¿Cuál es la diferencia entre género e identidad de género?

La Secretaría de Gobernación explica que la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació y de su orientación sexual. “La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva”.

La Segob detalla que se relaciona a cómo se vive y relaciona el cuerpo desde la experiencia personal y cómo se lleva al ámbito público. La cual podría o no corresponder al sexo con el que nace la persona.

Lee también Mane Ribs, expareja de la influencer Miku, responde a acusaciones de violencia: "Me he quedado callado por miedo"

De acuerdo con el Glosario para la Igualdad, del Instituto Nacional de las Mujeres, el género se define como la clasificación que se hace de las personas a partir de la diferencia sexual para así asignar características, roles, expectativas, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres dentro de la sociedad.

“La utilización del género, como justificación para la supremacía masculina y hetero nómada, reproduce condiciones de injusticia y desigualdad”, indica Inmujeres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal