Mane Ribs, expareja de la influencer Miku, responde a acusaciones de violencia: "Me he quedado callado por miedo"

Hace unas semanas, la influencer Mku tuvo un aparición en el podcast de YouTube “Un Tal Fredo”, donde reveló que fue víctima de violencia verbal, psicológica y económica por parte de su expareja Mane Ribs.

La creadora de contenido, quien es considerada una de las pioneras en el entretenimiento digital, recordó diversos episodios de violencia que atravesó en su relación de 8 años. Todo ello la llevó a padecer depresión y ansiedad, razón por la que se apartó de redes sociales.

Tras las declaraciones, internautas enfurecieron contra Mane Ribs. Hasta el momento, el también youtuber había decidido guardar silencio, pero el pasado domingo se pronunció sobre las acusaciones de Miku y pidió su derecho de réplica en el mismo podcast.

¿Qué dijo Mane Ribs sobre las acusaciones de Miku?

En su cuenta de Instagram, Mane Ribs puso un alto a la oleada de comentarios negativos que ha estado recibiendo en sus plataformas, pues incluso señaló que esto le ha afectado en su vida personal y trabajo

“Se que me he quedado callado mucho tiempo referente a lo que se ha dicho de mí, por miedo y por respeto. Ya que creía firmemente que no debía hacer un circo de lo que alguna vez fue mi hogar, pero por los constantes ataques y la repercusión que ha tenido en mi vida, el día de hoy he tomado valor de hacer pública esta petición”.

El tiktoker exigió su derecho de réplica para poder defenderse de las acusaciones de violencia, y al mismo tiempo confesó que sus seres cercanos también han recibido amenazas derivadas de las declaraciones de Miku en el podcast.

“Hace unas semanas vi la historia de 'Un Tal Fredo', dando espacio a las contrapartes a contar su versión, quiero tomarlo y lo hago público, ya que siento que es la única manera en la que puedo ser visto y escuchado”, indicó vía Insta Stories.

Mane Ribs vía Instagram. Foto: Captura de pantalla

En su momento, Miku señaló a Mane Ribs de haberse aprovechado económicamente de ella para conseguir bienes materiales y beneficiarse a costa de las ganancias que obtenía como creadora de contenido en YouTube.

En ese sentido, el influencer sentenció “Si este espacio no se me da, espero que alguien pueda dármelo, para poder hablarlo con honestidad y respeto desde mi perspectiva”.

Por su parte, “Fredo”, titular de podcast, lanzó una encuesta en redes sociales para que sus seguidores puedan decidir si acepta o no la petición de Mane Ribs. “Aunque yo no tengo bien clara mi postura sobre esto, quiero saber ¿qué piensan ustedes?”.

Un Tal Fredo en Instagram. Foto: Captura de pantalla

“Un Tal Fredo” prometió publicar un comunicado con su decisión oficial, ya que detalló que su podcast fue pensado como un espacio seguro para las víctimas, y no para dar voz a los agresores.

Además de Miku, en su canal también ha entrevistado a Dhasia Wezka, Eva de Metal, Yeri Mua, Brianda Deyanara y Karina Torres de “Las Perdidas”.





