Bellakath enciende polémica con nueva canción "Reggaeton Champagne"; letra menciona un explícito “poema"

Katherinne Huerta, quien saltó a la fama gracias al programa de TV Azteca “Enamorándonos”, ahora encendió las redes por la letra de su canción "Reggaeton Champagne".

En TikTok incluso surgieron “trends” en donde los usuarios hacen mímica respecto a la letra de la melodía. Uno de ellos es el influencer Andrés Johnson, que tiene más de ocho millones de vistas en su video.

En “X” hay comentarios divididos, mientras que unos aprueban la letra, otros dejaron saber su desagrado. Otros, simplemente lo tomaron con humor y hasta publicaron videos.

¿Qué dice la nueva canción “Reggaeton Champagne" de Bellakath?

Una de las tantas críticas por parte de los internautas hacia la canción de Bellakath, es por su “conocimiento en literatura” y es que en una de las estrofas menciona que va a recitar un "poema", seguido de esto habla de cosas explícitas con connotación sexual.

Es por ello que ha generado polémica, pues es verdaderamente explícito lo que menciona en su canción.

“Y mientras el beat suena te recito un poema, qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pe..., con todo respeto, espero no te molestes”, menciona en una de las estrofas.

Algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de TikTok, donde se le ve cantando esta parte, son: “A veces siento que Dios me habla a través de la Lic. Bellakath”, “Fuera de mame me gustó su canción”, “Soltero hasta que me dediquen”, “Abogada, excelentes versos”, “La chica de las poesías”, entre otros.

Adicional, la cantante anunció a través de X que su próximo álbum se estrena el 5 de octubre.

Las polémicas de Bellakath

Cuando bajaron “Gatita” de las plataformas digitales

Katherine denunció a través de sus redes sociales que su éxito global “Gatita” había sido retirado de las plataformas digitales.

Esto porque una persona reclamó los derechos de autor, ya que aseguró que la melodía era de su propiedad.

Ante ello Bellakath arremetió diciendo que “no habían soportado su éxito.

Cuando defendió el género que canta

Tras una lluvia de críticas en internet por la letra de sus canciones, la cantante arremetió en X contra sus haters, y dijo que el reggaeton es para perrear, si alguien deseaba aprender, que entonces leyera un libro.

“Tanto se lamentan que las letras de reggaeton no les inspiran nada, nena, el reggaeton es para perrear, si usted quiere aprender tome un libro y mientras lee, ponga Mozart de fondo. Ojalá esto cumpla con sus necesidades y tenga aprobación para sentirse “culta”, publicó en su cuenta de X.

Cuando aseguró que su música es para todos

En una entrevista con el youtuber Doble G, contó que no se considera ni chaka ni fresa o buchifresa, simplemente Bellakath y espera que su música tampoco tenga etiquetas y la escuchen desde Tepito hasta Polanco, pues el reggaetón es universal.

