Azucena Uresti y la amenaza que recibió por parte del CJNG: "seguiremos haciendo nuestro trabajo"

El pasado 19 de enero, la periodista Azucena Uresti se despidió de Milenio, tras 20 años de trabajar para la empresa.

Durante su último programa nocturno, la conductora expresó unas palabras sobre su partida.

"Este es el último día en 'Azucena a las 10'. Me siento muy orgullosa porque aquí se han escuchado las voces de todos, las voces de aquellos que son silenciados en este país", dijo en su último programa.

Aunado a ello, dijo: "Es momento de definiciones y dadas las condiciones actuales".

Finalmente, sin dar a conocer las razones, la periodista concluyó: "Como ven, han habido muchas presiones profesionales, pero todos los ciclos se cierran, decir adiós nunca es fácil".

Durante 20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida, los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última… pic.twitter.com/AhQxJdvI1P — Azucena Uresti (@azucenau) January 20, 2024

Azucena Uresti y la amenaza que recibió por parte del CJNG

A lo largo de la trayectoria de Uresti en Milenio ha sido víctima de constantes críticas y amenazas, una de ellas fue del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En agosto de 2021, la organización criminal amenazó a la periodista, luego de la cobertura de los medios que surgió por la violencia en Michoacán.

Por medio de un video, el cártel encabezado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", señaló que "mis respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión", pero exigieron que "no protejan en sus noticias" y que "sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión", respecto a sus rivales en Michoacán.

En la grabación se amenaza a la periodista Azucena Uresti directamente. “Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobra cuotas ni extorsiono”.

Por su parte, la presentadora de noticias respondió a la amenaza, manifestando que seguiría haciendo su trabajo periodístico.

A través de su espacio en Grupo Fórmula, la conductora agradeció el apoyo que ha recibido de sus radioescuchas y autoridades. “Agradecer a compañeros, amigos, colegas y a ustedes (oyentes) por su solidaridad, cariño y apoyo”.

Finalmente, señaló que en sus equipos periodísticos han buscado siempre el equilibrio en la información y la comprobación de datos. “Así seguiremos, sin sesgos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, dijo Uresti.

