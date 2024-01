Santa Fe Klan revela verdad sobre video con Xóchitl Gálvez: "ni sabía quién era"

Luego de que la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, sostuviera un encuentro con Santa Fe Klan, quien le deseó “mucha suerte” a la opositora, el rapero mexicano aseguró no conocer a la exsenadora.

Por medio de TikTok, la reportera Magaly Ortiz compartió las declaraciones del famoso rapero, donde aseguró que él apoya a “quién apoya al barrio”.

“Ah no, ni sabía quién era. No pues, así me para la gente. Yo nada más le dije ‘suerte, échale con todo’. Es que yo no sé de esto. No yo no sabía”, manifestó el rapero.

En la grabación se observa a Santa Fe Klan reírse tras ser relacionado con la opositora.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.4 millones de reproducciones y más de 96 mil “likes”.

Así fue el encuentro de Xóchitl Gálvez con Santa Fe Klan: VIDEO

El pasado 13 de enero, la precandidata de la oposición compartió un video en la misma red social, donde se le observaba platicando con el rapero.

En aquella grabación, el rapero mexicano le deseó “mucha suerte y éxito” a la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD. Agradeció el apoyo manifestándole: "Qué chido que apoya al barrio, jefa".

¿Quién es Santa Fe Klan, rapero que dijo no conocer a Xóchitl Gálvez?

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, es un rapero mexicano originario de Guanajuato. Su versatilidad musical le ha llevado a explorar géneros como la cumbia, el regional mexicano y el hip hop.

Inspirado en su entorno, ha creado temas destacados como “Pandillero pero millonario”, “Te iré a buscar” y “Por mi México”.

Realizando más de 50 conciertos en 2019 y con giras por México y América Latina, según la Sociedad de Autores y Compositores de México, Klan ha marcado la industria. Desde joven, encaminado por un destino que le era propio, aprendió a grabar sus propias canciones. A pesar de los desafíos, siempre ha tenido el respaldo de la gente, especialmente de sus seguidores, para lograr sus sueños.

