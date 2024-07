Aspirantes a la UNAM se vuelven tendencia en TikTok tras compartir sus reacciones

Este 18 de julio fueron publicados los resultados del concurso a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde millones de jóvenes que fueron aspirantes seleccionados ingresarán a alguna de las prestigiosas facultades que ofrece la máxima casa de estudios.

Tras la dedicación y meses de estudio, algunos estudiantes compartieron a través de TikTok, sus reacciones, al enterarse que a partir de este jueves formarán parte de la icónica institución.

Universidad Nacional Autónoma de México. Fuente: Instagram @unam_mx

Así fueron las reacciones de los aspirantes seleccionados

La mezcla de sentimientos entre angustia, emoción y miedo, traspasó las pantallas de quienes compartieron sus resultados en la red, ya que los jóvenes que se grabaron al enterarse que fueron seleccionados se convirtieron en tendencia en redes sociales.

La particular alegría y satisfacción de los estudiantes fue la protagonista de los clips que inundaron las redes, como el video de @carlyminie, quien no podía creer lo que leyó en su monitor al consultar los resultados.

En otro clip que compartió la usuaria @fridus_here, en la cuenta china, se pudo observar cómo la joven no pudo contener su emoción al enterarse que después de 4 años de intentarlo, se convirtió este 2024 en aspirante seleccionada.

@ityonline también compartió sus primeras reacciones al enterarse que se había quedado en la carrera de psicología en la UNAM.

Lamentablemente, en la plataforma, no todo fueron buenas noticias, pues algunos usuarios también dejaron ver la otra cara de la moneda, al compartir las diversas perspectivas de los aspirantes no seleccionados, buscando apoyo entre otros estudiantes que no fueron elegidos este año.

