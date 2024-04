Así puedes hacer que tu perro ignore a otro lomito, según especialista en conducta

En una reciente entrevista, la reconocida especialista en conducta animal, Marta Sarasúa, ATV y etóloga especializada en modificación de conducta, reveló estrategias efectivas para ayudar a los dueños de perros a manejar las reacciones de sus mascotas ante otros canes.

Experta en conducta animal comparte consejos para que tu perro ignore a otros canes. Fuente: Freepik.

Cuando das un paseo por la calle es común encontrarse con perros que ladran, saltan, lloriquean y tiran desesperadamente de la correa, ignorando cualquier intento de sus dueños por calmarlos. Esta conducta, podría ser indicativa de un problema de reactividad hacia otros perros.

La reactividad canina es un comportamiento impulsivo, repentino e intenso que puede manifestarse cuando un perro no puede manejar adecuadamente la emoción que le genera un estímulo en particular. Contrario a la creencia popular, esta reacción no siempre está asociada con la agresividad, puede ser el resultado de emociones como el miedo, la ansiedad, la frustración, la hipersociabilidad o la falta de autocontrol.

Según la especialista, entre las posibles causas de este comportamiento, se encuentran el miedo generado por experiencias traumáticas, la ansiedad ante la falta de control, la frustración al estar atado o separado de otros perros, la excesiva alegría al encontrarse con compañeros caninos y en algunos casos, la agresividad como una forma de "aviso" hacia otros perros.

Ante esto es crucial identificar la causa subyacente de la reactividad de tu perro y trabajar en consecuencia con métodos como el uso de arneses cómodos y correas largas, la reducción gradual de la exposición al estímulo problemático, el aumento de la distancia con otros perros y la asociación de la presencia de canes con estímulos positivos pueden ser útiles.

Sin embargo, si la reactividad persiste o empeora, es recomendable buscar la ayuda de un profesional de la educación canina, ya que los problemas de reactividad pueden afectar la salud emocional de tu mascota, por lo que es fundamental abordarlos con métodos actualizados y respetuosos.

Recuerda que cada perro es único y el proceso de enseñarle a ignorar a otros perros puede llevar tiempo y paciencia. Con el enfoque adecuado y el apoyo necesario, puedes ayudar a tu perro a sentirse más tranquilo y relajado en presencia de otros canes, mejorando así su bienestar y el tuyo como dueño responsable. Si notas comportamientos reactivos repentinos o cambios inusuales en tu perro, no dudes en consultar a un veterinario para descartar problemas de salud subyacentes.