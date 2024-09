Así debes castigar a tu gato cuando se porta mal, según experta

Aunque los gatos son animales independientes y curiosos por naturaleza a veces pueden exhibir comportamientos no deseados, como arañar los muebles, morder o hacer sus necesidades fuera de la caja de arena. Sin embargo, cuando tu gato "se porta mal", la clave para corregir su comportamiento no radica en el castigo tradicional, sino en entender su comportamiento y aplicar técnicas adecuadas.

El primer error que muchas personas cometen según Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino, es pensar que castigar a un gato como lo harían con un perro o un niño es efectivo. A diferencia de los perros, los gatos no responden bien al castigo físico o verbal. Regañarlos o castigarlos de manera agresiva puede generar más miedo, ansiedad y estrés en el animal, lo que empeora su comportamiento. Además, los gatos no asocian un castigo con la mala conducta de la misma manera que otros animales; por lo tanto, golpear, gritar o rociar agua generalmente no tendrá el efecto deseado.

En muchos casos, el "mal comportamiento" de un gato es simplemente el reflejo de una necesidad no satisfecha o de estrés. Antes de intentar corregirlo, es importante observar las razones detrás de su conducta. ¿Está tu gato aburrido? ¿Tiene suficientes juguetes o estimulación? ¿Hay algún cambio en su entorno que le esté generando ansiedad? El entorno y la rutina del gato son fundamentales para su bienestar emocional.

Tipos de castigos y su eficacia

En el adiestramiento animal, existen dos tipos de castigos:

Castigo positivo: Añadir un estímulo desagradable, como gritar o pegar al gato . Este tipo de castigo genera miedo y estrés y está desaconsejado por los expertos en comportamiento animal.

. Este tipo de castigo genera miedo y estrés y está desaconsejado por los expertos en comportamiento animal. Castigo negativo: Retirar un estímulo placentero para corregir la conducta. Por ejemplo, interrumpir el juego inmediatamente después de que tu gato muerda. Este tipo de castigo es más efectivo y menos dañino para el gato, ya que no genera emociones negativas extremas.

Clave para corregir el comportamiento de tu gato

Los gatos no suelen reaccionar bien al castigo, por lo que la educación basada en el refuerzo positivo y el redireccionamiento del comportamiento es la mejor estrategia. También para educar a tu felino de manera correcta, debes seguir estos pasos:

Señala la conducta inapropiada: Un firme “NO” es suficiente para indicar que la conducta no es aceptable. No es necesario recurrir a gritos o violencia.

Ofrece una alternativa correcta: Enseña a tu gato qué es lo que esperas de él. Si muerde durante el juego, ofrécele un juguete para que lo muerda en lugar de tu mano.

qué es lo que esperas de él. Si muerde durante el juego, ofrécele un juguete para que lo muerda en lugar de tu mano. Refuerza el comportamiento positivo: Siempre que tu gato realice la conducta deseada, refuérzalo con una recompensa, ya sea comida, caricias o juego.

realice la conducta deseada, refuérzalo con una recompensa, ya sea comida, caricias o juego. Evita fomentar conductas indeseadas: Es importante comenzar a educar al gato desde temprana edad para evitar que ciertos comportamientos se instalen.

En lugar de castigar a tu gato, la clave está en comprender su comportamiento, ofrecer alternativas adecuadas y reforzar lo positivo. Crear un ambiente donde tu gato pueda expresar sus instintos de manera saludable y sin castigos severos es la mejor manera de convivir en armonía.

