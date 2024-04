"Aquí no vivo": Taxista olvida que trae pasajera y descubre descuido cuando llega a su casa

En las últimas horas se ha vuelto viral un curioso incidente que tuvo un taxista, el cual olvidó por completo que tenía a una pasajera en su vehículo y la llevó a su casa por error.

El usuario @antoniosubastas fue el encargado de compartir este divertido y un tanto vergonzoso momento en TikTok, generando risas entre quienes lo vieron y también suscitando un debate en las redes sociales.

Taxista olvida que trae pasajera y descubre descuido cuando llega a su casa

En el clip de aproximadamente 26 segundos, se observa al conductor, aparentemente originario de Culiacán Sinaloa, conduciendo tranquilamente hacía su hogar mientras escuchaba las noticias, sin darse cuenta que la pasajera aún se encontraba en la parte de atrás del vehículo.

Luego de unos minutos de trayecto, llega finalmente a su destino, por lo que detiene su carro y procede a bajarse de éste, momento en el que la mujer, un tanto confundida por la situación, deja caer el celular que estaba sosteniendo y le menciona lo siguiente: "¿Qué le pasa, oiga? Si aquí yo no vivo".

Al oír la voz de la mujer, el taxista se sorprendió, y entre risas le escuchó decir: “Se me olvidó que venía conmigo, ya había llegado a mi casa. ¿Por qué no me dice, oiga?”, mientras prendía de nuevo su auto para llevar a la pasajera a su verdadero destino.

Como era de esperarse, este videoclip, que actualmente cuenta con más de 3 millones de reproducciones y más de 200 mil me gusta, ha provocado risas y asombro entre varios usuarios, quienes se han visto reflejados en esta situación, lo que ha generado una avalancha de comentarios.

"Vivo en Navolato y me pasó algo así, íbamos a subir 4 personas y solo subí yo, pero como yo creía que nosotros venían atrás les ago preguntas y me dice el taxista a quiel le habla? le digo a mi compadre.", "Una vez me paso, el conductor casi se infartaba cuando volteo al asiento de atrás", "Mi papá claramente"

Sin embargo hubo quienes lamentaron que la pasajera no pusiera más atención.

"Debería ir atenta a su destino, lo bueno que era un buen hombre", "Pero por qué ella no habla", "Pero ella también viene bien desconectada del viaje por andar en el celular", fueron algunos de los comentarios.

