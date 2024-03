AMLO "nos está llevando por mal camino. Y se lo digo a la cara, está equivocado”: Salinas Pliego

El empresario Ricardo B. Salinas Pliego afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es su amigo pero que no está conforme con el camino que ha tomado su gobierno.

“Soy amigo de él porque tenemos muchos años de conocernos, pero he visto que se ha radicalizado y que se ha juntado con una serie de personas que son nefastas y que nos está llevando por mal camino. Y se lo digo a la cara, está equivocado”, dijo.

En entrevista con el periodista Javier Alatorre, dijo que no es de su agrado la manera en la que se comporta el Presidente, ya que afirmó que en lugar de que haya unión, genera división.

“No es siendo enemigos entre mexicanos, como un presidente se debe de comportar. El presidente va a ser un factor de unión y él es un factor de división constante y lo sabes. Entonces él eligió eso porque le conviene para su propósito político. A mí me parece que es un error”, dijo.

Durante la entrevista, en el marco de los 30 años del Noticiero Hechos el presidente de Grupo Salinas tocó temas como los partidos políticos, las elecciones, el pago de impuestos y su propia relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó su descontento por el espacio que le quitan los partidos a su televisora al hacer sus spots políticos.

“Pero cuánto valen todos los spots que se robaron y que a nosotros no nos pagan. Que nos saquean nuestras pantallas y que usted, querido televidente se tiene que zumbar todos esos pinches spots porque estos cuates se robaron los tiempos y uno peor que el otro. Hay que decirlo, son unos rateros y eso lo hizo Calderón”, expresó.

También opinó sobre del inicio de las campañas para la Presidencia de México, en la cual hizo énfasis en que la gente que no sale a votar, está mostrando su aprobación al gobierno actual y a Claudia Sheinbaum.

“Si no sales a votar, entonces prácticamente estás votando a favor del partido en el poder y de Claudia Sheinbaum. Si sales a votar, entonces puedes tener esa opción o la otra. Pero hay que ser claros: la inacción ciudadana favorece al partido en el poder. Ahora, si me dices si gana Claudia, van a cambiar las cosas, pero no tanto. Volvemos a lo mismo, ese pensamiento mágico de que ya llegó otro gobernante y que ahora sí vamos a ir a la grande. Pues no es así. O sea que no cambiemos nosotros”, dijo.

El empresario afirmó que lo persigue el SAT injustamente, mencionando que: “A nosotros nos persigue el SAT injustamente con una determinación injusta, de que estas pérdidas fiscales no son válidas. Y luego se voltea y dice ah, como tuviste esas pérdidas fiscales y una reforma, me las tienes que devolver y págame dos’”.

De igual manera, dio a conocer su descontento con el dinero de los programas sociales que van destinados a las personas de tercera edad, comentando que ni siquiera se tiene un seguimiento del mismo. “Estos cuates están actuando de veras como si fuera un caso de seguridad nacional. Pero si se roba alguien los cuatrocientos mil millones de pesos que están repartiendo a los viejitos y que no los repartió correctamente, ¿tú crees que lo persiga? ¿tú crees que han hecho una auditoría a los quinientos mil millones de pesos que reciben los viejitos en pensiones?”.

“¿Tú crees que ha habido una auditoría de que realmente todas las personas adultos mayores recibieron ese dinero hoy?. Todos los que se murieron, que a poco no siguen cobrando multiplicado, es una cantidad de dinero tremenda”.

