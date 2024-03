Mardonio Carballo me mandó su libro de poemas y en mis recorridos de hoy por Hidalgo y Veracruz leí algunos espléndidos como el que les comparto:



Cuando era niño mi madre me leía las manos.



Ven

dame tu mano:



tú no harás milpa

tienes demasiado suaves las manos

tú serás…