Adrián Marcelo: ¿Qué es estrés postraumático, padecimiento que sufrió el comediante tras salir de LCDLFM?

Adrián Marcelo ha emergido como uno de los participantes más controversiales de "La Casa de los Famosos México". Sus interacciones y confrontaciones con otros concursantes, como Gala Montes del Team Mar, han capturado la atención del público y generado algunos debates en las plataformas digitales. Esta situación ha llevado a que algunos usuarios lo vean como un personaje polarizante.

Adrián Marcelo y Gala Montes tienen enfrentamiento en "La casa de los famosos México". Foto: Captura de pantalla

En una reciente entrevista para el podcast del youtuber Cabi, titulado “Adrián Marcelo me contó Todo sobre La Casa de los Famosos”, el comediante reveló que los conflictos en los que se vio involucrado le provocaron una sensación de “estrés postraumático”.

“Si podemos hablar de una especie de estrés postraumático, sí, sí hay. Y por eso mismo yo estuve pues prácticamente como en la cámara de recuperación de Goku, en casa de mis padres recibiendo amor y prácticamente por el placer de no hacer nada. Fue una desconexión total, comer sin reglas. Todo esto para ponerle pies al rompecabezas."

Lee también: Adrián Marcelo abre su tercer restaurante en Monterrey: ¿cómo es "Black Friday"?

Aunado a ello, contó que tras su salida del programa de Televisa, optó por refugiarse en la casa de sus padres, donde sus amigos más cercanos lo acompañaban, trayendo juegos de mesa como una forma de apoyo emocional, pues buscaban que sintieran su apoyo después de todo lo que se estaba hablando de él en redes sociales y los medios de comunicación.

"Me empezaron a visitar amigos, y llevaban juegos de mesa. Estos wey*s pensaban que me iba a suicidar o algo (...) en esa misma inquietud que tenían mis seres queridos es donde a mi me hacían intuir que algo había pasado muy cabr*n. "

¿Qué es estrés postraumático, padecimiento que sufrió Adrián Marcelo?

De acuerdo con Medline Plus, el estrés postraumático (TEPT) es una condición de salud mental que puede surgir tras la experiencia o la observación de un evento traumático. Las personas afectadas por el TEPT a menudo experimentan una serie de síntomas que afectan su bienestar emocional y físico.

Estrés postraumático. Fuente: Freepik.

Es común que, durante y después de situaciones traumáticas, se presente una intensa sensación de miedo. Esta reacción es parte de un mecanismo de defensa conocido como "lucha o huida", diseñado para proteger al individuo de amenazas percibidas.

Lee también: Adrián Marcelo habla sobre La Casa de los Famosos con La Mole; “para mí fue como un anexo fresón”

Asimismo, este proceso fisiológico desencadena una serie de cambios en el organismo, que incluyen la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias químicas aumentan el estado de alerta y provocan variaciones en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración.

Estrés postraumático. Foto: Freepik

Lee también: Adrián Marcelo lanza mensaje a Gala Montes en entrevista con La Mole: "el tiempo me dio la razón"

¿Cuáles son los síntomas del trastorno por estrés postraumático?

Según el Instituto Nacional de Salud, los síntomas de este trastorno pueden aparecer dentro de los tres meses posteriores al suceso, aunque también es posible que se manifiesten más adelante. Para que se considere un diagnóstico de TEPT, es necesario que los síntomas persistan más de un mes y que su intensidad afecte negativamente diversas áreas de la vida diaria, incluidas las relaciones interpersonales y el desempeño laboral.

Para recibir un diagnóstico formal de TEPT, es imprescindible que la persona presente, al menos, los siguientes síntomas durante un periodo mínimo de un mes:

Recuerdos intrusivos: Esto incluye la experiencia de flashbacks, donde el individuo revive el evento traumático repetidamente, a menudo con manifestaciones físicas como palpitaciones o sudoración. También se observan sueños recurrentes y pensamientos angustiantes relacionados con el trauma, así como señales físicas de estrés. Evasión: La persona tiende a evitar lugares, situaciones u objetos que puedan recordar el evento. Esto puede incluir la negación de pensamientos o sentimientos vinculados a la experiencia traumática. Hipervigilancia y reactividad: Se manifiesta a través de una hipersensibilidad a estímulos externos, sobresaltos frecuentes y una sensación constante de tensión o inquietud. También se pueden presentar dificultades para concentrarse, problemas para dormir y una tendencia a la irritabilidad o arrebatos de ira.

Síntomas cognitivos y del estado de ánimo: Se pueden observar problemas para recordar aspectos significativos del trauma, así como pensamientos negativos sobre uno mismo o el entorno. Este estado mental a menudo se acompaña de sentimientos de culpa y emociones negativas persistentes, como temor, ira o vergüenza. Además, es común que el individuo pierda interés en actividades que antes disfrutaba y experimente una sensación de aislamiento social, así como dificultades para experimentar emociones positivas.

También te interesará:

Salinas Pliego cancelará deudas de Elektra a clientes que presenten esta condición; "les devuelvo su dinero"

Por estas razones debes tener una planta de aloe vera en casa

Estos son los hábitos más efectivos para mejorar la memoria, según Harvard

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv