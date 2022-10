¿Adiós a Cartoon Network? Esto dice la compañía tras su unión con Warner Bros Animation

Cartoon Network desmintió los rumores sobre una supuesta desaparición del canal, los cuales habían surgido en redes sociales después de que Warner Bros. Television despidiera a 82 empleados e informara sobre la unión entre los estudios de animación Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios, como reportó Variety.

A través de su cuenta de Twitter, el canal lo tomó con humor y con "memes" aseguró que continuará sus operaciones, no sin antes recordar que está celebrando su trigésimo aniversario.

"Oigan, no estamos muertos, solo estamos cumpliendo 30", se lee en un tuit en inglés de @cartoonnetwork. "A nuestros fans: no nos vamos a ningún lado. Hemos sido y siempre seremos el hogar de caricaturas queridas e innovadoras. ¡Vendrán más próximamente!".



Y’all we're not dead, we're just turning 30

To our fans: We're not going anywhere. We have been and will always be your home for beloved, innovative cartoons More to come soon!#CartoonNetwork #CN30 #30andthriving #CartoonNetworkStudios #FridayFeeling #FridayVibes

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) October 14, 2022