6 escándalos de Laura Bozzo a lo largo de su carrera; por uno casi pisa la cárcel

Laura Bozzo está generando controversia en redes sociales, y es que se viralizó un video en el que aparece desnuda en una piscina.

El hecho causó revuelo porque para muchos se les hizo un acto desagradable, pero otros salieron en defensa de la peruana argumentando que todos los cuerpos son distintos y la forma de los senos varía según la mujer, lo cual es completamente normal.

Además, el escándalo coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por lo que internautas aseguran que todos los bustos son normales. En la ilustración que varios han compartido, se muestra incluso el busto de una persona que ha perdido un seno a causa del cáncer de mama.

Lee también: Sin pudor, Laura Bozzo se desnuda a los 72 años y desata memes

Sobre el tema de Laura Bozzo:



TODOS LOS BUSTOS SON ABSOLUTAMENTE NORMALES pic.twitter.com/zR0fdQ3e3u — Fabiana (@callmefabiana) October 19, 2023

6 escándalos de Laura Bozzo a lo largo de su carrera;

Problemas con Hacienda

En 2018 surgió un escándalo de Laura Bozzo respecto a problemas con Hacienda por supuesta evasión de impuestos.

Sin embargo, la conductora respondió que no era por los impuestos, sino que se trataba de una confusión.

Según reseñaron varios medios, esto se debía a que Televisa le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos y las personas encargadas, al parecer, no dieron aviso del cambio de domicilio.

Laura Bozzo. FOTO: Agustín Salinas/Archivo EL UNIVERSAL

Fraude fiscal y circular roja de Interpol

Después de vender una propiedad sin dar aviso a las autoridades hacendarias y judiciales, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Atención Tributaria (SAT) emitieron orden de prisión preventiva contra Laura Bozzo.

“Según las autoridades, el delito imputado a Bozzo se configura porque se encontraba en una negociación para el pago de 17 millones de pesos que adeuda al fisco. Como parte de esa negociación dejó en garantía una propiedad que se valuó en 13.7 millones de pesos”.

En 2021, las autoridades mexicanas giraron una orden de aprehensión en su contra por posibles irregularidades fiscales con el SAT.

El delito fiscal se debió porque la presentadora vendió un inmueble embargado por el SAT, con el que pretendía garantizar el cumplimiento de un adeudo por más de 13 mil millones de pesos.

Fue en noviembre de ese mismo año que un juez federal suspendió la orden de captura, tras un amparo que ella misma sacó para evitar su detención.

Lee también: Bad Bunny menciona a Laura Bozzo en su nueva canción "Nadie sabe"

¡Que Laura pase al Cala-Bozzo!

Supuesto pago por Doctorado Honoris Causa

A mediados del 2019, los medios de comunicación fueron movidos por otra ola de Laura Bozzo.

El claustro académico Universitario y el Centro Universitario Inglés de México le confirieron a Bozzo un título ‘Honoris Causa’ por su lucha en defensa de la mujer.

El Consejo Doctoral Mexicano pidió que le retirarán el nombramiento a la presentadora, quien, aparentemente, había pagado 30 mil pesos (poco más de 5.7 millones de pesos) para que le fuera otorgado el reconocimiento.

Laura Bozzo. Foto: Captura Instagram Laura Bozzo

Francisco Javier García, del Consejo Doctoral de México comentó: "En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora. Ella produce en su programa anti valores, resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta para un reconocimiento de Honoris Causa que no está avalado por la Secretaría de Educación. No podemos caer en cartones falsos".

#Entérate Buscan retirar Honoris Causa a Laura Bozzo, habría pagado por nombramiento. García Ramírez apuntó que el otorgar Honoris Causa sin los estudios validados correspondientes sólo genera un negocio para quienes otorgan los reconocimientos https://t.co/u60cyYR6AU pic.twitter.com/0zFwWrflfY — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 2, 2019

Críticas por su aspecto y actitud

Los memes que surgieron tras la nueva polémica por la apariencia de sus senos, no se trata de la primera vez que la peruana es objeto de señalamientos y burlas.

En 2021, Laura volvió a ser señalada por su apariencia tras su aparición en el programa ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Ante esto respondió que no buscaba encajar en los estereotipos sociales y que siempre le ha gustado la desaprobación pública, ya que ella se siente segura de sí misma.

La peor vestida de la semana es Laura Bozzo con su look de rockera

Demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto

Acusada de discriminación, amenazas y acoso sexual, Laura Bozo fue demandada por Irina Baeva y Gabriel Soto después de decir fuertes comentarios en público sobre la pareja.

Y es que presuntamente Laura se refirió públicamente a Irina con comentarios despectivos como "descerebrada", "roba maridos", "una pobre tonta" y se excusó afirmando que era una simple opinión de su parte.

Después, durante el programa El gordo y la flaca, transmitido por Univisión, nombró a Gabriel Soto como “el desgraciado del año”.

Fue por ello que en marzo del 2020 inició un proceso legal en el cual la presentadora debía pagar una compensación económica de entre un millón y un millón y medio de pesos.

Lee también: VIDEO: Laura Bozzo vive bochornoso momento en programa por culpa de su maquillaje

Aparecer desnuda en un reality

Respecto a la ola de memes que Laura Bozzo ha desatado en internet, se puede encontrar desde burlas, hasta ofensas. No obstante, también hay algunos que son un poco más “inofensivos”.

Lo evidente es que Laura sigue generando polémica tras alrededor de 30 años de carrera. Recientemente lo hizo en el reality show “Gran Hermano VIP”, aunque también ha participado en otros programas como “La Casa de los Famosos 2”.

Por si fuera poco, Bad Bunny la menciona en su canción “Nadie Sabe” que forma parte de su nuevo álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” en la estrofa: “Hoy me levanté aborrecío' como Laura Bozzo”, y tal fue el caso esta mañana.

Yo abriendo el vídeo donde a Laura Bozzo se le ven las Chichis😳... pic.twitter.com/j41xTU31vd — La Abuela García®™ (@rthur013) October 19, 2023

Para todos los que vieron el video de Laura Bozzo, de nada: pic.twitter.com/bHF7j0iZ5C — Arcz 🐺 (@xArcz10x) October 19, 2023

Entro a X y veo que Laura Bozzo es tendencia y creyendo que otra vez se peleó con alguien entro a la tendencia y me arrepiento profundamente. pic.twitter.com/1AIpwPBeRP — Carlos Aten (@CarlosAten3) October 19, 2023

Acabo de ver el tema de Laura Bozzo y creo que la gente está exagerado mucho un tema muy simple, solo son un par de senos, nada más allá de lo normal. Dejen de hacer una tormenta de un simple vaso de agua. pic.twitter.com/NIv6lv6z0V — Alecs Fushiguro (@Alexndr1333) October 19, 2023





CON INFORMACIÓN DE EL TIEMPO

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

Cómo consumir el perejil para fortalecer la circulación de las piernas

La vitamina que previene el cáncer de próstata, según estudios clínicos

Cuál es el milagroso mineral que ayuda a fortalecer la memoria













*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.





ayef