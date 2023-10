Bad Bunny menciona a Laura Bozzo en su nueva canción "Nadie sabe"

Bad Bunny está de vuelta con nueva música, sus fans están enloquecidos con las 22 nuevas canciones del cantante puertorriqueño que logró colaboraciones con colegas como Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi.

El material "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" incluye un tema en el que el llamado "Conejo malo" menciona a una de las conductoras de televisión más polémicas, a la peruana Laura Bozzo, quien actualmente se encuentra en un reality español llamado "Gran Hermano".

Bozzo se dio a conocer en México conduciendo el talk show "Laura en América", después vinieron proyectos como "Laura", "Laura de todos" y "Laura sin Censura", su peculiar estilo de confrontación, como lo es la esencia de sus programas, la han llevado a enfrentar problemas legales con famosos como Gabriel Soto e Irina Baeva.

Bad Bunny suma a su canción el nombre de Laura Bozzo

En el tema "Nadie sabe", el cual habla de la fama, la autenticidad, la soledad y la presión de ser una figura pública, el puertorriqueño hace mención a la conductora Laura Bozzo.

Ey, la gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar

Que conocen la vida de los famoso'

Wow, qué muchos podcast, qué mucho baboso

Hoy me levanté aborrecío' como Laura Bozzo

Con gana' 'e dispararle a alguien encima de una pista

Hace tiempo no veo a mi terapista

Quizá por eso es que tengo la mente bizca

La mención de Laura Bozzo en este tema, según indica ChatGPT, (Generative Pre-Trained Transformer), aplicación de Inteligencia Artificial (IA) que sirve para dar respuestas a preguntas y comentarios que los usuarios realizan en tiempo real, la mención a Bozzo tiene que ver con el contexto de sentirse "aborrecío", parece simbolizar un disgusto con la forma en que la gente asume conocer la vida de los famosos, una crítica al sensacionalismo y a la cultura de chismes.

En "Nadie sabe", Bad Bunny también menciona a dos famosos exponentes del reggaetón: "Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar", es decir, que él no necesita seguir un camino trazado por otros para encontrar su propio éxito.

De acuerdo a lo que menciona ChatGPT, esta canción es una profunda introspección sobre los desafíos emocionales y filosóficos que vienen con el territorio de la fama y el éxito. Es un examen complejo de los aspectos menos glamorosos del estrellato, así como una afirmación de la autenticidad del artista.

En este sentido, Bad Bunny, quien se había tomado un tiempo alejado de los reflectores, le dedicó un especial mensaje a los fans que siempre lo han seguido.

"Este disco va dedicado a todos los barrios del mundo entero, en especial a los de mi is/a Puerto Rico. A los residenciales, caserios, unbanizaciones.. A los que muchos señalan pero pocos entienden. Gracias por tanto. Soy grande parque vengo de un lugar pequeño. Soy leyenda porque soy puertorriqueño. Aquí nací, aquí me muero...".

Bad Bunny dedica mensaje a sus fans.

Letra de la canción "Nadie sabe", de Bad Bunny

Ey

Dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto

A veces, picheo y me hago el tonto

¿Quién puñeta' dijo que yo quiero ser ejemplo?

To' lo bueno que hago, lo hago porque lo siento





Y está cabrón, wow, ya voy pa' treinta

Rolex y AP, yo no sé pa' qué

Si el tiempo pasa y no me doy ni cuenta

Haciendo chavo' mientra' tú comenta'





Pero nadie sabe, no, lo que se siente, ey

Sentirse solo con cien mil persona' al frente

Que de ti hable toda la gente

Sin saber un bicho, sin conocerte

Y hasta te deseen la muerte

Pero yo no, yo les deseo buena suerte, sí, ajá





Ey, la gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar

Que conocen la vida de los famoso'

Wow, que muchos podcast, que mucho baboso

Hoy me levanté aborrecío' como Laura Bozzo





Con gana' de dispararle a alguien encima de una pista

Hace tiempo no veo a mi terapista

Quizá por eso es que tengo la mente bizca

Este disco no es pa' ser tocado en ni un billón de vista'





Es pa' que mis fans reales estén contento'

Aunque yo por dentro no me sienta al cien por ciento

Es pa' que me cancelen y me odien

Alce la mano el que quiera ir pa' uno de mis concierto'





Vendí el Bugatti porque lo sentía lento, y

Porque los mío' no caben en un asiento

Yo la saqué del parque, del primer intento

Estás equivoca'o si crees que estoy en mi momento





Eso no ha llega'o, demasia'o enfoca'o

Tú no conoce' a Bad Bunny, tú solo te has retrata'o, ey

Soy el caballo ganador, voy alante por veinte cuerpo'

Ey, ey





Y sin decir mi nombre, tú conoce' mi vo'

Dime quién era el mejor que yo, se me olvidó

Desde que yo estoy, es un orgullo ser el do'

El que nunca se quitó, pues nunca perdió

No me eche' la culpa, échasela a Dio'

Sí, que Él fue el que el don me dio

De hacerlo fácil, je, de hacerlo ver muy fácil, ey





Y es verdad, no soy trapero, ni reggaetonero

Yo soy la estrella más grande en el mundo entero

To's quieren ser número uno, no entiendo el esmero

Si quieres, te lo doy, cabrón, yo ni lo quiero

Yo he perdido amore', he perdido dinero

Por mi mejor defecto: Ser muy sincero





Pero no pierdo la fe ni las gana' de matarlo'

No es decir que eres real, es demostrarlo

No es decir: Soy el mejor, hay que probarlo

No es hacer dinero, mi amor, es multiplicarlo

No me llamen, estoy corriendo moto en Montecarlo

Porque el dinero se hizo pa' gastarlo, sí





Y la black card no da decline

A ti te escriben to', ustede' siempre han sido AI

Si en WhatsApp hablamo' de los mejore' old time

Te sacamo' del group chat, te dejamo' offline

Aprovecho el tiempo haciendo historia' y ustede' haciendo storytime, je





Ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime

Por eso están rezando de que me estrelle, Ayrton Senna

Soy una obra de arte, Mona Lisa, Última Cena

Te va a dar diabete'

Si Sugar está en la loma, tú te baja' en la novena





Yo mismo me impresiono, como Randy Arozarena

Bad Bunny salió, pongan sus disco' en cuarentena

Sonando en to' lao', secuestramo' las antena'

Yo soy del Caribe, meterle cabrón a mí me corre por las vena'

Arroyo, 2004, en Atena'





El calentón está que arde

Mi flow se lo debo a Dio' y a Tego Calde

Wow, qué mucho yo chingué en la suite del Vander

Creo que maduré, espero que no sea tarde





A mí no me exija', Bad Bunny no es alcalde

No me des tu número, yo nunca voy a llamarte

Dejen de comparar, saben que soy aparte

Disfruten y ya, cada cual hizo su parte, sí





Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar

Yo soy Bad Bunny, mamabicho, yo no soy normal

Hay mucha gente deseando que me vaya mal

Tristemente, a esa gente le toca mamar





Tú no ere' mi fan real, por eso te tiré el celular

A los reale', por siempre los voy amar

Que hable to' el cabrón que quiera hablar

El que no sabe el cuento, siempre lo quiere contar





Las termino con la L, con la R suenan mal

Sin cojone', me tiene la fama, nunca voy a cambiar

Yo puedo mudarme de PR

Pero PR, de mi alma, nunca se podrá mudar





Yo sé que no soy perfecto, y tampoco quiero serlo

Me gusta ser como soy: A veces bueno, a veces malo

Y de ahora en adelante, todas las decisione' de mi vida

Las voy a hacer pensando en mí y solamente en mí

Porque, al final, nunca vas a poder complacerlo' a todo'

Siempre alguien te va a amar y siempre alguien te va a odiar





Nadie sabe lo que va a pasar mañana

Lo que va a pasar mañana

Nadie sabe lo que va a pasar mañana

Lo que va a pasar mañana

Por eso lo hago hoy, oh, oh-oh-oh

Oh, oh, oh (oh-oh, oh, oh)





