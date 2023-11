La salud no solo tiene que ver con no estar enfermo, muchas veces aparecen ciertas situaciones que son tomadas como algo normal del organismo pero que pueden estarnos anticipando que algo no anda bien. En esta oportunidad pondremos el énfasis en los gases estomacales, algo que a afecta a un sinfín de personas a lo largo del mundo y sobre lo que vale la pena aprender.

Hierbas y salud. Fuente: Pixabay

El doctor Jonathan Gotfried, de Lewis Katz School of Medicine at Temple University, afirma que la presencia de gases en el aparato digestivo de las personas es algo normal y estos pueden ser expulsados tanto por el ano como por la boca. Sin embargo, cuando esos gases no pueden salir, pueden ser la causa de estreñimiento o un cuadro de diarrea.

Leer más Beneficios para el organismo de consumir alimentos integrales

Hierbas para eliminar gases

Desde Mayo Clinic señalan que los gases o los eructos son naturales y comunes, pero a veces están acompañados de hinchazón abdominal y fuertes dolores estomacales. Ante esta situación, los gases deben ser entendidos como signos o síntomas de alguna afección grave para nuestra salud y que, por lo general, son enfrentadas con cambios en los alimentos que ingerimos.

Hierbas y salud. Fuente: Pixabay

Al respecto, existen algunas alternativas naturales que pueden ayudarnos a eliminar los gases estomacales y a conseguir un vientre plano y sano. En este caso, señalaremos tres hierbas naturales que puedes sumar como una infusión y descubrir sus beneficios. La primera de ellas es la albahaca que posee propiedades que favorecen nuestra digestión, disminuye los gases estomacales y la sensación de pesadez abdominal.

Leer más La vitamina que previene el cáncer de próstata, según estudios clínicos

El cardamomo es otra especie natural que agiliza la digestión, disminuyendo la formación de gases y reduciendo la hinchazón de nuestro estómago. Esta hierba incrementa la producción de jugos digestivos y sumarlo a nuestro organismo es una buena opción para nuestra salud.

Finalmente, la tercera hierba que puede beneficiarnos es el jengibre, una de las que más propiedades poseen y que entre ellas se destaca la relajación que produce en los músculos del intestino, colaborando así con evitar la hinchazón y la formación de gases. Su consumo está relacionado además con el alivio de los dolores abdominales y aliviando la digestión.





También te interesará

¿Cómo es el color de la orina en las personas que sufren insuficiencia renal?

¿Cómo estimular la leptina, hormona que ayuda a bajar de peso?

¿Qué es el síndrome de Kabuki y cuáles son los signos de alerta?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.