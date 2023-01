WhatsApp permitiría enviar fotos con su calidad original

WhatsApp pronto podría permitir a sus usuarios enviar fotos con la máxima calidad sin tener que preocuparse por la compresión de imágenes, al menos eso parece señalar el código descubierto en la última versión beta de la aplicación de Android.



El portal especializado WABetaInfo, informó sobre una nueva opción que permitiría a los usuarios enviar imágenes en su calidad original.



WhatsApp beta for Android 2.23.2.11: what's new?



WhatsApp is working on sending photos in their original quality, for a future update of the app!https://t.co/loR2jZPaSP pic.twitter.com/3ry6GKuS1P

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2023