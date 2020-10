Las redes sociales tienen todo tipo de videos para entretenernos. TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares para ello. Casi todos los usuarios comparten pasos de baile, chistes o consejos con la intención de volverse virales y alcanzar la fama. Pocos lo logran. Y hay algunos que lo hacen de la peor manera, por ejemplo, quedando atrapada en una secadora de ropa.

Este caso se viralizó primero en Reino Unido pues, Rose es estudiante de la universidad británica Hull, en donde fue grabado el video.

Al parecer lo que sucedió es que la joven de 21 años salió a beber con sus amigos y, nublada su mente por los efectos del vivo y el tequila, lo que medios locales aseguran que tomó, apostó con sus compañeros a que cabía en la secadora.

La mujer cumplió su palabra pues en el video se le puede ver dentro de la máquina, al menos la mitad de su cuerpo. Sin embargo, según relató después, cuando quiso mover sus piernas para acomodarse se dio cuenta de que no podía salir. En un inicio todo eran risas pues nadie pensó que fuera un problema. Lo que siguió después fue una llamada a los bomberos pues la mujer quedó atrapada y, tras varios minutos comenzó a sentir dolor en sus brazos, por lo que la pusieron en una silla.

Se necesitaron tres bomberos para sacar a la estudiante atrapada. Y, por cierto, los rescatistas están utilizando el video para advertir de los peligros de intentar este tipo de challenges.

Esto pudo haber quedado en una borrachera entre amigos que cada cuando recuerdan lo que sucedió y se comparte solo con algunos más. Pero, para desgracia de la chica, uno de sus compañeros decidió grabar todo y subirlo a TikTok, no tardó en volverse viral, por lo que estamos seguros de que la pobre pasará un buen rato de vergüenza y arrepentimiento pues el video ya tiene casi 30 mil reproducciones.

Pero hay que verlo por el lado bueno Rosie se encuentra bien y ha dicho que no planea volver a hacer ningún reto propuesto en las redes sociales. Quizá algún día pueda recordar el quedar atrapada solo como una divertida anécdota de sus años universitarios.

Hace unos meses también se hizo viral el caso de una joven de 14 años que, queriendo hacer un reto de TikTok, terminó atrapada en un columpio.

Layani, también es del Reino Unidoy, de la misma manera que Rosie, tuvo que recurrir a los bomberos para que la ayudaran, luego de subirse a un columpio para bebés como parte de un desafío que hacía acompañada de sus amigos.

Los bomberos tardaron más de una hora en liberar a la menor y es que la situación resultó más complicada de lo que todos esperaban en un inicio. Incluso, el medio de The Sun, relató que a la madre le pareció divertido cuando se enteró del hecho, hasta que llegó al parque y vio a su hija, por lo que decidieron llamar a los rescatistas.

Al final la adolescente salió ilesa y consiguió su cometido, ganar seguidores en la red social. Sin embargo, te invitamos a tener mucho cuidado con los challenges que ves en internet, pueden terminar muy mal.



