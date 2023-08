Aprender inglés puede resultar agotador e incluso fastidioso para algunas personas. Esto debido a que muchas veces tenemos la creencia de que un idioma se aprende desde la escuela, con libros y profesores.

La realidad es que siempre se puede aprender algo nuevo de forma divertida. Un ejemplo son los videojuegos, los cuales pueden convertirse en el primer acercamiento para muchas personas a aprender inglés.

"Millones de gamers alrededor del mundo tienen sus primeros acercamientos a otros idiomas a través de sus juegos favoritos desde una temprana edad, cuando aprenden comandos y leyendas básicas como “Press Start”, “Insert Coin” o “Game Over” (...) Incluso aquellos que siguen desbloqueando niveles y venciendo rivales hacia la adolescencia y adultez han estado desarrollando todo este tiempo habilidades que les facilitan aprender un nuevo idioma" señala Duolingo, la app y plataforma web destinada al aprendizaje gratuito de idiomas en un comunicado.

Algunos de habilidades que se refuerzan con los videojuegos según Duolingo son:

Un aprendizaje estructurado gracias a los tutoriales y primeros niveles

La multialfabetización que es la capacidad de recoger y distinguir entre varios tipos de información

La combinación y composición, que agilizan la flexibilidad racional para aprender idiomas

Asumir nuevas identidades, para entender otras perspectivas, lenguas y culturas diferentes a la propia.

Videojuegos para aprender idiomas

En el marco del Día Mundial del Gamer, Duolingo mostró una lista de videojuegos que te ayudarán a aprender, practicar y reforzar el inglés de acuerdo al nivel en el que te encuentres.

A continuación, te mostramos los videojuegos que debes conseguir para continuar con tu aprendizaje de una manera divertida.

Nivel principiante

Duolingo recomienda que si estás en nivel principiante deberás elegir videojuegos destinados para un solo jugador. Esto con el fin de adquirir las habilidades necesarias para, posteriormente, interactuar con otros jugadores y practicar el idioma.

The Sims es una buena opción para trabajar en el vocabulario que podrías usar en situaciones de la vida cotidiana. Duolingo recomienda que en este videojuego los usuarios se enfoquen principalmente en los diálogos escritos que puedes controlar.

The Stanley Parable es otra opción recomendada por la app de idiomas, en la cual es usuario aprenderá a seguir instrucciones en inglés ya que el videojuego "te dirá lo que puedes hacer y lo que no, y ya sea que le obedezcas o no, el juego continuará haciendo comentarios", señala Duolingo en su comunicado.

Nivel intermedio

Para los videojugadores que ya dominan las bases del inglés y quieren dar un siguiente paso en el idioma, pueden probar con videojuegos como Dear Esther y The Vanishing of Ethan Carter.

En estos videojuegos encontrarás una gran cantidad de contenido contextual con el cual podrás ejercitar la lectura, lógica y comprensión en otro idioma, señala Duolingo.

Estos juegos no son demasiado demandantes, por lo que podrás practicar el inglés de una forma tranquila.

Nivel avanzado

Si ya estás en un nivel avanzado, Duolingo recomienda Disco Elysium, en el cual el jugador encontrará una gran cantidad de vocabulario que puede "leerse al ritmo del jugador"

"La narrativa es muy rica e inmersiva, y tiene mecánicas parecidas a las de un juego de rol de mesa, pero en formato digital, así que además de practicar el idioma tendrás que crear historias, tomar decisiones y usar la imaginación", señaló Duolingo en su comunicado.

Aprendiendo nuevos idiomas

Si lo que deseas es aprender otro idioma además del inglés, entonces debes saber que varias desarrolladoras de videojuegos permiten cambiar el idioma de estos.

"Por ejemplo, en Nintendo Switch puedes jugar Skyrim y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en alemán si cambias el idioma de la consola a alemán, pero si cambias el idioma de la consola a japonés, solo podrás jugar la versión en japonés del Tears of the Kingdom", señala Duolingo.

Ahora que ya sabes que puedes aprender idiomas y reforzar los que ya conocías con videojuegos, no pierdas la confianza de que se puede aprender jugando.

