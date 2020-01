Videojuegos basados en la obra de Tolkien

#Gamers

“¿Final? No, el viaje no termina aquí. La muerte solo es otro camino, uno que todos vamos a recorrer. La cortina de lluvia gris del mundo se abre, y se transforma en plata y cristal, después lo ves. Blancas costas, y más allá, un país lejano y verde a la luz de un amanecer”. JRR Tolkien

Christopher Tolkien, hijo de J.R.R. Tolkien falleció el día de hoy, según lo informó la Tolkien Society en su Twitter. Después de la muerte de su padre, Christopher se convirtió en albacea literario y editor póstumo de la obra de su padre.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

— Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020