Video viral: ratero agrede a mujer y camión lo intercepta

La violencia no deja de ser una constante en todo el mundo, y como prueba de ello, en esta ocasión se ha viralizado un video de un hecho ocurrido en Brasil en donde se puede ver como un sujeto agrede a una mujer que caminaba por la carretera. Ante la situación 4 hombres que viajaban en un camión de pasajeros que transitaba por el lugar se bajaron para ayudar a la víctima.



Dicho acontecimiento ocurrió el pasado 6 de junio a las 5:49 horas y fue captado por una cámara de seguridad que estaba colocada a un costado de la carretera en Brasil. En el clip se puede ver a como un hombre interceptó a la mujer que caminaba por el lugar y la jaló de su mochila, posteriormente, fue auxiliada por los pasajeros de un camión.

Leer también: Mujer despierta de coma; descubre que novio la abandonó

Sujeto agrede a mujer que es ayudada por pasajeros de un camión

De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes capturadas por la cámara de seguridad una mujer iba caminando a un costado de la carretera, detrás de ella, vistiendo una playera blanca y gorra oscura, la perseguía un hombre, que apresuró su paso para interceptarla.



El conflicto comenzó cuando el sujeto agredió a la mujer por detrás, jaloneando su mochila con una mano, después comenzó a agredirla verbalmente acorralándola hacia un costado de la carretera. La mujer, por su parte, solo daba pasos hacia atrás intentando alejarse del hombre pero este la seguía persiguiendo hasta que la volvió a jalar de la mochila, lo que desestabilizó a la víctima y cayó al suelo.



Mientras esto ocurría, un camión de pasajeros pasaba por dicho lugar y a los pocos segundos se detuvo. Del transporte descendieron 4 hombres, uno de chamarra naranja, uno más de sudadera clara, el tercero de chamarra negra, mientras que el último llevaba chamarra gris, eso sí, los cuatro vestían pantalones iguales con rayas reflejantes en ambas piernas por lo que se puede intuir era su uniforme de trabajo.



Así que, los 4 compañeros no dudaron en auxiliar a la mujer y comenzaron a acorralar al agresor, de tal manera que lo derribaron y comenzaron a golpearlo; en esos momentos la mujer se alejó del lugar y caminó hacia el camión.

Pega a visão... Pelo q vi, me parece que ele pisou em falso no meio fio e caiu, vendo isso, os rapazes bondoso foram ajudar ele levantar. pic.twitter.com/pS0JuUahBP — Fzc and palloma (@FzcThe) June 6, 2022

Pasajeros de un camión se enfrentan a un atacante

Mientras que los pasajeros tenían sometido a aquel hombre, llegaron al lugar 2 sujetos más, uno que vestía de azul y otro con chamarra roja, amarilla y verde con mangas negras, ambos intervinieron en el conflicto, mientras que el de azul comenzó a separarlos para que todo terminara, el de la chamarra de mangas negras presentó una actitud amenazante hacia los pasajeros.



Posteriormente, los 4 hombres, después de no mostrarse intimidados, permanecieron juntos cerca del camión, esto mientras el hombre atacante, y aquel otro sujeto que lo defendió, huyeron del lugar a tal punto que la cámara de seguridad del lugar ya no captó su ubicación. Sin embargo, en el video se logra ver como un objeto es lanzado hacia la parte trasera del camión.



Después de esta acción, 2 de los 4 hombres caminaron hacia el lugar donde huyeron los atacantes y 10 segundos después 3 hombres más también lo hicieron, hasta que llegó un punto en el que fueron más de 10 pasajeros los que se habían bajado del camión para ver qué es lo que estaba sucediendo. No obstante, por el ángulo de la cámara, esto no pudo ser captado.



El video fue publicado por la cuenta brasileña de Twitter @FzcThe y actualmente cuenta con más de 1.7 millones de reproducciones.

Leer también: Cajera del Oxxo narra en TikTok cómo se deshizo de una clienta molesta

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters