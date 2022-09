Twitter empieza a probar su esperado botón para editar tuits

Twitter ahora está probando su muy solicitada función Editar Tuits. Después de años de memes y bromas, los tuits editables estarán disponibles para algunos suscriptores de Twitter Blue a finales de este mes.





La función se encuentra actualmente en "pruebas internas" y parece imitar a Facebook en su estilo de edición, con un historial de edición vinculado para tuits que vimos en filtraciones a principios de este año.

“Los tuits podrán editarse varias veces en los 30 minutos posteriores a su publicación”, según una publicación de blog de Twitter. “Los tuits editados aparecerán con un ícono, una marca de tiempo y una etiqueta para que los lectores vean claramente que el tuit original ha sido modificado”.



La etiqueta de edición incluirá un historial de edición completo con versiones anteriores del tuit editado. Twitter dice que inicialmente está probando tuits editables con un pequeño grupo para capturar cualquier problema inicial.



“Esto incluye cómo las personas pueden hacer un mal uso de la función. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso”, dijo Twitter.



Una vez que se complete la prueba interna inicial, la función Editar tuit se expandirá a algunos suscriptores de Twitter Blue a finales de este mes. “La prueba se localizará en un solo país al principio y se expandirá a medida que aprendamos y observemos cómo las personas usan Edit Tweet”, explicó Twitter.





Jay Sullivan, vicepresidente de productos de consumo de Twitter, dijo a principios de este año que editar un tuit ha sido "la función de Twitter más solicitada durante muchos años".



Si bien es muy solicitado, también ha habido preocupación por el uso indebido. El ex director ejecutivo Jack Dorsey se resistió a una función de edición de tuits y dijo en 2020 que Twitter " probablemente nunca " agregaría la función.



if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022