Twitter Blue implementa tuits de 4,000 caracteres

La red social dirigida por Elon Musk, Twitter, anunció recientemente la capacidad de publicar tuits más largos para sus usuarios de pago.



Por tanto, en lugar de estar limitado a los tradicionales 280 caracteres, los suscriptores de Blue pueden publicar tuits de hasta 4,000 caracteres. El mismo límite se aplica para citar tuits y respuestas.



Al respecto, Twitter señaló que, junto con los tuits largos, las personas pueden publicar contenido multimedia como imágenes o videos.



Si bien solo los suscriptores de Twitter Blue pueden publicar tuits largos, todos los usuarios podrán leerlos. Dicho lo anterior, cualquier usuario verá solo los primeros 280 caracteres en la línea de tiempo, y si desea leer más, puede hacer clic en “Mostrar más”.

“¿Necesitas más de 280 caracteres para expresarte? sabemos que muchos de ustedes lo hacen... y aunque nos encanta un buen hilo, a veces solo quieres twittear todo de una vez. conseguimos eso ¡así que estamos introduciendo Tweets más largos! vas a querer comprobar esto", indicó la plataforma en un post.



need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this … https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023