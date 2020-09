Twitch integra música para streaming con Soundtrack by Twitch

Los creadores de contenido, en cualquier plataforma, deben planear por adelantado qué es lo que le presentarán a su audiencia. Cualquier tipo de producto mediático, desde un tiktok hasta un video en YouTube, tiene un proceso de preproducción en el que se deben pensar y realizar el guión, iluminación, creación y acomodo de un set, la música o diseño sonoro, entre otros. Quienes hacen stream en vivo en Twitch también deben tener esto en cuenta antes de realizar sus transmisiones. Para ayudarles a hacerlo de mejor modo, la plataforma ha lanzado Soundtrack by Twitch.

La música es una forma de arte poderosa y que comunica. Es parte de la cotidianidad de miles de personas al realizar distintas actividades; muchos gamers disfrutan de sus cantantes o bandas favoritas al jugar cualquier videojuego de su agrado. Con eso en mente, y como un apoyo a sus creadores para que puedan utilizar música sin mayores problemas, Twitch ha lanzado esta nueva función.

Soundtrack by Twitch es una herramienta de la plataforma pensada como una solución end-to-end de streaming. Esta función le permitirá a los streamers, quienes también son artistas, utilizar música de diferentes bandas, solistas y sellos discográficos sin ningún problema de derechos durante las transmisiones en vivo que realicen.

En desarrollo durante varios meses, Soundtrack by Twitch será lanzada globalmente en versión beta el día de hoy, 30 de septiembre. Estará disponible para los streamers alrededor del mundo a fin de que puedan disfrutar de sus playlists o estaciones de radio mientras juegan, transmiten y platican con sus seguidores.

Lee también: Google Meet seguirá siendo gratis, pero habrá cambios

En esta nueva función de Twitch, los streamers podrán escoger entre distintas playlists el género musical que más les guste o que más se acomode al tipo de contenido que mostrarán durante sus transmisiones. Al momento de lanzamiento, los creadores podrán escoger entre siete playlists o cuatro estaciones de radio. Se espera que ese número se amplíe con el tiempo.

Las playlists estarán creadas por el equipo especializado de curación de Twitch y serán actualizadas semanalmente; las estaciones también recibirán actualizaciones constantemente. Las listas de reproducción estarán compuestas por un promedio de 30 a 50 canciones. Por su parte, las estaciones de radio contarán con reproducción ininterrumpida que se podrá extender tanto como el creador de contenido desee.

Uno de los objetivos de Soundtrack by Twitch es facilitarle la vida a los streamers y poderlos liberar de presiones. Por eso, al momento de lanzamiento, no tendrán la posibilidad de crear sus propias listas de reproducción. Sin embargo, la plataforma asegura que ha encontrado “la mezcla correcta de géneros, sellos discográficos y formatos” para que los creadores puedan encontrar lo que más les gusta y se ajusta a sus necesidades.

Lee también: Conecta tus dispositivos móviles a la TV para ver el México vs Guatemala

La música y la comunidad

Al momento del lanzamiento, estarán disponibles siete playlists: Beats to Stream To y Just chilling, tendrán Lo-Fi; Float, electrónica y música ambiental; Sound Pls, EDM y dance; Crossfire, metal; Heatmap, hip-hop y rap. Estas listas tendrán una duración de 30 a 50 canciones (entre dos y cinco horas, aproximadamente). Mientras que las cuatro estaciones de radio podrán reproducir música hasta que el creador decida parar la reproducción.

Además de ser una herramienta útil para los creadores para utilizar durante sus transmisiones, también ayuda a los artistas a dar a conocer su música, pues podrán llegar a nuevas audiencias. Y para los espectadores, significa ampliar su acervo musical y, quién sabe, hasta podrían conocer a su nuevo artista favorito.

Soundtrack by Twitch, al pensar en la comunidad de espectadores, ha integrado una función para que sepan qué es lo que escuchan en ese momento. Es decir, cada vez que haya un cambio de canción, en la pantalla aparecerá un recuadro con la información de la canción, artista y álbum. Además, integra un botón de más (+) que, al presionarlo, le permitirá a los usuarios interactuar con esa canción en Amazon Music o Spotify, por ejemplo.

Esta herramienta está “totalmente internacionalizada” pues permitirá encontrar el servicio de música más apropiado con base en la ubicación de quien la utiliza. Los servicios de streaming de música que serán compatibles con la función en México son: Amazon Music, Apple Music, Spotify, Tidal, YouTube Music, Deezer, Claro Música y Soundcloud.

Lee también: Aprende a configurar WhatsApp para que nadie te espíe

Además, la música de Soundtrack está “separada en su propio canal de audio” para que los streamers la puedan reproducir en sus transmisiones, sin la preocupación de que “sus archivos se silencien o reciban amonestaciones” contra su canal de Twitch.

En este momento, el catálogo de música disponible en Soundtrack by Twitch se compone de aproximadamente un millón de canciones y trabaja con 30 diferentes sellos discográficos, incluidos Alpha Pup, Anjunabeats, Chillhop, DistroKid, EMPIRE, Future Classic, Monstercat, Nuclear Blast, Soundcloud y United Masters.

Soundtrack by Twitch estará disponible globalmente para cualquier persona que tenga un ID de la plataforma sin ningún tipo de costo extra. Para que llegue a manos de los creadores lo antes posible, Twitch lanzó hoy una primera versión compatible con OBS en PC, mientras la compatibilidad con Twitch Studio y Streamlabs OBS “llegará muy pronto”. Se espera que durante las próximas semanas, se amplíe la disponibilidad de Soundtrack “para todos los creadores”.

Quienes deseen probar Soundtrack además de “ayudar a dar forma a la experiencia futura de los creadores”, se pueden unir a la lista de espera y estar al pendiente de su correo electrónico donde recibirán una invitación con las instrucciones de descarga.